Как Казахстан стал стратегическим партнером России наряду с КНР и Ираном

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вывели отношения России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Таков главный итог госвизита президента Казахстана в Россию. Подробнее — в статье РБК

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

12 ноября завершился двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Он начался с неформальной встречи в Кремле, прошедшей во вторник. «Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся, но все-таки такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях», — сказал Владимир Путин, приветствуя коллегу. В неформальной обстановке, за ужином, отметил Путин, они обсудят «все вопросы, которые представляют особый интерес». Президент Казахстана поблагодарил российского коллегу «за исключительно теплый прием». «Буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле, вот только что было сказано о протокольных аспектах — действительно, с этой точки зрения, безусловно, то, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало, и я почувствовал всю теплоту приема здесь, в российской столице», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что «нет ни одной сферы», где Москва и Астана не сотрудничали бы, и что «каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует». «Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств, — продолжил президент Казахстана. — <…> У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем».

В градации визитов глав государств в другие страны государственный — самый высокий. От официального и рабочего его отличают торжественность и масштаб протокольных мероприятий. Обычно глава государства совершает государственный визит в другую страну только один раз за период своих полномочий, однако бывают и исключения. В частности, год назад президент России Владимир Путин побывал с государственным визитом в Казахстане. Сейчас Токаев пригласил Путина приехать в Казахстан с еще одним государственным визитом в 2026 году. Президент России приглашение принял.

О чем договорились Путин и Токаев

Основные мероприятия поездки с участием делегаций и подписанием документов состоялись 12 ноября. В этот день президенты вновь заявили о близости двух стран. «Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга», — сказал Путин и обратил внимание на то, что в 2024 году взаимный товарооборот составил более $27 млрд, столько же в этом году было инвестиций. Одно из достижений, по его словам, в том, что Россия и Казахстан практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах.

Для казахстанской делегации, ответил Токаев, государственный визит в Россию — «пожалуй, основное событие нынешнего года». «Действительно стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества, и мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов», — сказал президент Казахстана и повторил: да, «иногда возникают разночтения», «но без этого жизнь невозможна» и сегодня проблем в отношениях Москвы и Астаны не существует.

В этот день президенты подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. До этого базовыми документами были Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1992 года, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, 1998 года, Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке 2013 года.

Стороны подписали еще 13 документов — в частности, о сотрудничестве в области транзитных перевозок, транспортной безопасности, о летных испытаниях космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек», учреждении генконсульства России в Актау, о подготовке к ввозу в Казахстан из России амурских тигров, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

В ноябре 2024 года, когда Путин был с госвизитом в Казахстане, на повестке дня стоял вопрос, какая компания будет строить первую в республике атомную электростанцию (АЭС). 14 июня 2025 года Агентство Казахстана по атомной энергии объявило, что российская госкорпорация «Росатом» возглавит международный консорциум по строительству АЭС. Вместе с ней в него вошли китайская CNNC (China National Nuclear Corporation), французская EDF (Électricité de France) и южнокорейская KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Строить станцию начали в августе 2025 года, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2035–2036 годах.

12 ноября Токаев особо отметил сотрудничество с Москвой в области атомной энергии. И объявил о соглашениях, которые откроют путь «к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с «Росатомом». «Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенции», — подчеркнул президент Казахстана.

Как визит оценивают эксперты

Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — логичное развитие российско-казахстанских отношений, сказал РБК глава Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Дмитрий Новиков. «Всеобъемлющее стратегическое партнерство — это высший уровень двустороннего взаимодействия, который характеризуется интенсивными связями во всех сферах и обоюдным признанием обеих сторон огромной важности отношений между ними. Такой характер отношений, также вытекающий из соответствующей декларации, есть у России с Китаем», — напомнил эксперт. Сама по себе декларация — это не практическое руководство к действию, а символ высокого статуса отношений, их политическая рамка, уточнил Новиков.

Наряду с Китаем у России отношения подобного уровня с Ираном и КНДР, напомнила научный сотрудник лаборатории современных стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская. «Важно, что теперь такой документ подписан с Казахстаном — государством, представляющим Центральную Азию, — говорит эксперт. — Декларация символизирует высокий уровень доверия, системность и взаимную устойчивость связей, которые за последние годы развились в сферах экономики, энергетики, науки и безопасности».

За несколько дней до визита в Россию, 6 ноября, Касым-Жомарт Токаев и лидеры еще четырех стран Центральной Азии (ЦА) — Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана — побывали в Вашингтоне. Там в формате «ЦА+1» они провели переговоры с президентом США Дональдом Трампом. На той встрече Токаев назвал Трампа «великим лидером, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции» в политику Штатов. Тогда же Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама», которые призваны урегулировать отношения Израиля с арабскими странами на Ближнем Востоке.

Сапрынская считает, что контакты Казахстана с США принципиально отличаются от его диалога с Россией. «Отличительная черта встречи в Вашингтоне — обилие политических заявлений и дифирамбов при отсутствии конкретных обязательств. Большинство соглашений пока остаются в формате опциона, то есть обозначены, но не запущены в практическую реализацию», — пояснила РБК эксперт.

Диалог России и Казахстана принципиально иной по духу, уверена Сапрынская: «Он устойчив и прагматичен, основан на уже работающих проектах». «Участие Казахстана в разных международных форматах отражает многовекторную политику страны. Для России это естественный процесс и не вызывает нареканий — наоборот, Москва воспринимает его как стремление Астаны укреплять собственную субъектность и балансировать интересы крупнейших партнеров», — считает эксперт.

Новиков согласен, что встречу в Вашингтоне следует рассматривать в контексте многовекторного подхода Астаны. «Некоторые наблюдатели поспешили отметить этот символизм — что казахстанский лидер встречается с российским коллегой в аккурат после саммита в США. Я бы здесь не увлекался какими-то долго идущими выводами — так совпало, и Россия никогда не препятствовала развитию отношений Астаны с разными партнерами. Казахстан — это суверенная страна», — резюмировал эксперт.