Медведев назвал главный итог 2025 года
Российская армия продолжает успешно выполнять задачи военной операции, а экономика страны укрепляется, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, подведя итоги уходящего года.
Медведев отметил, что уходящий 2025 год «принес много разного, сложного и очень важного». «Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика вопреки западным предсказаниям не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — написал он в телеграм-канале.
Ранее зампред Совбеза на заседании межведомственной комиссии назвал приоритетное направление работы по комплектованию войск в 2026 году. По словам Медведева, им станет укомплектование войск беспилотных систем.
Также он уточнил, что с января по 24 декабря 2025 года контракт с Минобороны заключили около 417 тыс. человек. По данным Медведева, свыше 36 тыс. граждан уехали в зону спецоперации в качестве добровольцев.
