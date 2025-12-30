 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал главный итог 2025 года

Медведев: понимание неизбежности победы — главный итог 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи военной операции, а экономика страны укрепляется, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, подведя итоги уходящего года.

Медведев отметил, что уходящий 2025 год «принес много разного, сложного и очень важного». «Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага. Наша экономика вопреки западным предсказаниям не развалилась, а курс рубля укрепился. И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — написал он в телеграм-канале.

Медведев словом «отрезвление» оценил миротворческие заявления лидеров ЕС
Политика
Дмитрий Медведев

Ранее зампред Совбеза на заседании межведомственной комиссии назвал приоритетное направление работы по комплектованию войск в 2026 году. По словам Медведева, им станет укомплектование войск беспилотных систем.

Также он уточнил, что с января по 24 декабря 2025 года контракт с Минобороны заключили около 417 тыс. человек. По данным Медведева, свыше 36 тыс. граждан уехали в зону спецоперации в качестве добровольцев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дмитрий Медведев Итоги года Россия Вооруженные силы экономика России
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников
Политика
Медведев назвал слова Зеленского о референдуме «средним пальцем» США
Политика
Медведев заявил о страхе ЕС идти на «гоп-стоп» с российскими активами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Как Москва ищет лучшие кадры для городских проектов Город, 10:00
Медведев назвал главный итог 2025 года Политика, 09:56
От ЕАЭС до ОАЭ и Китая: как выбирать рынки для несырьевого экспорта РФПодписка на РБК, 09:56
Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе Политика, 09:47
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:40
Пакистан назвал атаку на резиденцию Путина угрозой миру и безопасности Политика, 09:22
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
WSJ узнала о беспокойстве США из-за китайских подлодок в Арктике Политика, 09:15
Пять знаковых дел Верховного суда за 2025 годПодписка на РБК, 09:14
Якиманка вновь стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 09:05
Льготы по НДС: что мошенники обещают бизнесу перед Новым годомПодписка на РБК, 08:42
Саудовская Аравия объявила о завершении операции в порту Йемена Политика, 08:41
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Иран пригрозил жестким ответом после заявления Трампа о ядерной программе Политика, 08:15