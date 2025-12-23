 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев словом «отрезвление» оценил миротворческие заявления лидеров ЕС

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Администрация Президента России)

Миротворческие заявления европейских лидеров, в частности, министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба вызывают удивление, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал Медведев в мессенджере Max.

Ранее в интервью Die Zeit Писториус заявил, что не верит в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так он прокомментировал высказывания генсека альянса Марка Рютте, допустившего такой сценарий. Немецкий министр выразил мнение, что российский президент Владимир Путин не стремится к полномасштабному конфликту с НАТО.

Президент Финляндии ранее также указывал, что западные страны не находятся в состоянии войны с Россией. В одном из недавних интервью Fox News Стубб заявил, что процесс урегулирования на Украине перешел «в самый сложный», но «заключительный» этап. Он считает, что представители России на переговорах могут проявить гибкость «за закрытыми дверями».

Писториус заявил, что не верит в возможность войны между Россией и НАТО
Политика
Борис Писториус

Генсек НАТО ранее заявил, что альянс может стать «следующей целью России», и призывал готовиться к возможной угрозе. Аналогичные предупреждения о потенциальном конфликте с Россией делали начальник Генштаба Франции Фабьен Мандон и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По оценкам Bloomberg, ущерб мировой экономике в случае конфликта России с НАТО может составить до $1,5 трлн за первый год.

Путин в ходе прямой линии отметил, что Рютте «призывает готовиться к войне с Россией», хотя в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана как враг или цель. Президент также подчеркнул, что представители НАТО и некоторые западные лидеры ведут себя «достаточно агрессивно и даже не очень профессионально». Глава государства неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а заявления о возможном нападении называл «чушью».

Плугина Ирина
Дмитрий Медведев Александр Стубб Борис Писториус Евросоюз
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
