Минобороны Тайваня отследило 130 самолетов и 22 судна на учениях Китая

По данным на 6:00 по местному времени (1:00 мск), военные Тайваня зафиксировали 130 самолетов и 22 судна Народной освободительной армии Китая (НОАК) на военных учениях КНР вокруг острова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Тайваня.

Оборонное ведомство отметило, что 90 из 130 самолетов вошли в воздушное пространство северной, центральной, юго-западной и восточной частей острова. Из 22 судов 14 были кораблями НОАК, а 8 — правительственными судами, продолжавшими свою деятельность в районе Тайваньского пролива.

«Вооруженные силы Тайваня внимательно следят за ситуацией и принимают ответные меры, используя самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы», — говорится в сообщении.

Во вторник, 30 декабря, НОАК проводит учения по штурму морских целей, противовоздушным и противолодочным операциям к северу и югу от острова, сообщило китайское военное ведомство, передает «Синьхуа». В учениях были задействованы эсминцы, фрегаты, истребители и бомбардировщики. Силы отрабатывали сценарии идентификации целей, предупреждения и вытеснения, имитации ударов, атаки морских целей, а также действия ПВО и противолодочной обороны.

Кроме того, сухопутные войска НОАК провели учения с дальнобойными боевыми стрельбами в акватории к северу от Тайваня, передает агентство. Официальный представитель НОАК Ли Си отметил, что учения достигли ожидаемых результатов.

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что учения НОАК направлены против сепаратистских сил, стремящихся к «независимости Тайваня», и вмешательства извне. По его словам, цель маневров — пресечь их сговор, угрожающий миру в Тайваньском проливе, и защитить суверенитет и территориальную целостность Китая. Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает продвигаемую Пекинои модель «одна страна, две системы».

Военные учения Китая «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня проводятся с участием всех родов войск. Они являются шестыми по счету с 2022 года.

Reuters отметил, что учениях проходят на фоне нарастания напряженности в регионе. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, поэтому страна может воспользоваться правом на самооборону. Китай в ответ пригрозил Японии «сокрушительным поражением».

Кроме того, в декабре США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму $11,1 млрд. В пакет вошли в том числе восемь контрактов на 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS, дроны и другая техника.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит Китай в случае возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе. «Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — заявил министр.