Лавров заявил, что Россия поддержит Китай при эскалации вокруг Тайваня

Сергей Лавров (Фото: Madoka Ikegami / Getty Images)

Россия в случае возможного обострения ситуации в Тайваньском проливе окажет поддержку Китаю в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Исходим из того, что тайваньская проблема — внутреннее дело КНР. Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — заявил министр.

Он отметил, что порядок действий в подобных ситуациях закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. Его министр назвал основополагающим для двусторонних отношений с КНР.

«Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, — взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности», — сказал Лавров.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был заключен 16 июня 2001 года. Отношения двух стран характеризуются как «равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие». Договор рассчитан на 20 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. Пекин же считает остров своей территорией.

В июле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину. По его словам, Си Цзиньпин при таком сценарии попросит российского лидера в качестве отвлекающего маневра напасть на территорию НАТО. Сам Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс.

В марте Тайвань обозначил 2027 год как дату потенциального вторжения Китая. Такие же сроки называли и в США. Вашингтон, сообщив об этом, указал, что американские Военно-морские силы готовятся к возможности ведения военных действий против Китая к указанному году.