 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения вокруг Тайваня 30 декабря

Китай проведет 30 декабря масштабные военные учения «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня с участием всех родов войск, включая боевые стрельбы и временные ограничения в море и воздухе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восточное военное командование НОАК.

В учениях будут задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск. «Эти (учения) служат серьезным предупреждением сепаратистским силам «независимости Тайваня» и силам внешнего вмешательства», — заявил в своем сообщении представитель Восточного командования НОАК.

В рамках учений будет отработано патрулирование «морской и воздушной боевой готовности», а также достижение интегрированного контроля, блокирование ключевых портов и районов, проведение многомерного сдерживания.

В заявлении командования также была опубликована графика с обозначением пяти зон вокруг острова, где будут действовать ограничения на морское и воздушное пространство.

Учения станут шестыми по счету с 2022 года. Хотя НОАК уже отрабатывала блокаду портов вокруг Тайваня во время учений в 2024 году, это первый случай, когда Пекин публично заявил, что учения вокруг острова направлены на «сдерживание» внешнего военного вмешательства.

Маневры проходят на фоне роста региональной напряженности, отмечает Reuters. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. После этого Китай выразил Японии протест.

Кроме того, в декабре США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму 11,1 млрд долларов — крупнейшем в истории пакете военной помощи острову.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тайвань Китай военные учения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня Политика, 04:49
Макрон заявил о беседе с Зеленским после видеозвонка с лидерами Европы Политика, 04:22
Стала известна средняя стоимость поздравления Деда Мороза в этом году Общество, 04:01
Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров. Полный текст Политика, 03:55
Заявления Трампа и Зеленского после переговоров. Полное видео с переводом Политика, 03:54
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке Общество, 03:53
Нетаньяху прилетел в Мар-а-Лаго для встречи с Трампом Политика, 03:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Не менее 13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Мексике Общество, 03:35
Трамп не исключил поездку на Украину и выступление перед парламентом Политика, 03:32
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Трамп заявил о понимании отказа Москвы соглашаться на временное перемирие Политика, 03:07
Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и Европы в Вашингтоне Политика, 02:58
Аэропорт Калуги временно ограничил полеты Политика, 02:16
Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского Политика, 02:11