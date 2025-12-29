Китай анонсировал проведение военных учений вокруг Тайваня

Китай проведет 30 декабря масштабные военные учения «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня с участием всех родов войск, включая боевые стрельбы и временные ограничения в море и воздухе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восточное военное командование НОАК.

В учениях будут задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск. «Эти (учения) служат серьезным предупреждением сепаратистским силам «независимости Тайваня» и силам внешнего вмешательства», — заявил в своем сообщении представитель Восточного командования НОАК.

В рамках учений будет отработано патрулирование «морской и воздушной боевой готовности», а также достижение интегрированного контроля, блокирование ключевых портов и районов, проведение многомерного сдерживания.

В заявлении командования также была опубликована графика с обозначением пяти зон вокруг острова, где будут действовать ограничения на морское и воздушное пространство.

Учения станут шестыми по счету с 2022 года. Хотя НОАК уже отрабатывала блокаду портов вокруг Тайваня во время учений в 2024 году, это первый случай, когда Пекин публично заявил, что учения вокруг острова направлены на «сдерживание» внешнего военного вмешательства.

Маневры проходят на фоне роста региональной напряженности, отмечает Reuters. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. После этого Китай выразил Японии протест.

Кроме того, в декабре США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму 11,1 млрд долларов — крупнейшем в истории пакете военной помощи острову.

