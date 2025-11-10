Япония выразила протест Китаю из-за угроз генерального консула в Осаке
Правительство Японии заявило, что направило Китаю решительный протест из-за угроз со стороны генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня. Дипломат в соцсетях пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване. Об этом заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции, передает The Mainichi.
Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара назвал заявление «крайне неподобающим» и сообщил, что японский МИД потребовал удалить сообщение.
Ранее Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая, в свою очередь, защитил Сюэ, заявив, что комментарии Такаити представляют собой «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».
21 октября Санаэ Такаити была избрана новым премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной на этом посту. Правительство во главе с предыдущим премьером Сигэру Исибой ушло в отставку. Выборы главы Либерально-демократической партии прошли 4 октября, а Исиба объявил о своей отставке 7 сентября после того, как коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой