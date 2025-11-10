Япония выразила протест Китаю из-за угроз генерального консула в Осаке

Санаэ Такаити (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Правительство Японии заявило, что направило Китаю решительный протест из-за угроз со стороны генерального консула КНР в Осаке Сюэ Цзяня. Дипломат в соцсетях пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване. Об этом заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции, передает The Mainichi.

Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара назвал заявление «крайне неподобающим» и сообщил, что японский МИД потребовал удалить сообщение.

Ранее Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая, в свою очередь, защитил Сюэ, заявив, что комментарии Такаити представляют собой «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

21 октября Санаэ Такаити была избрана новым премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной на этом посту. Правительство во главе с предыдущим премьером Сигэру Исибой ушло в отставку. Выборы главы Либерально-демократической партии прошли 4 октября, а Исиба объявил о своей отставке 7 сентября после того, как коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента.