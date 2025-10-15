 Перейти к основному контенту
Столичным ресторанам разрешили сохранять веранды весь год

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Начиная с грядущего зимнего сезона владельцы заведений общепита смогут сохранять летние веранды в течение всего года. Об этом журналистам сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«В последние десятилетия летние веранды стали визитной карточкой Москвы. Сегодня в городскую схему размещения включено свыше 5 тыс. сезонных кафе. Традиционно сезон работы летних веранд начинается 1 апреля», — говорится в сообщении.

Новая норма «позволит предпринимателям ежегодно экономить до 3 млн руб. расходов на монтаж, демонтаж и хранение в расчете на одну конструкцию, уверены в мэрии. Однако там уточнили, что речь идет только о верандах, которые не мешают работе зимней уборочной техники.

«Речь идет о сезонных кафе при стационарных предприятиях общепита. Веранды, включенные в городскую схему размещения в уведомительном порядке, сохранять на зиму нельзя. Владельцы сохраняемых веранд обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи и уборку прилегающей территории в радиусе 5 м», — добавили в пресс-службе.

Впервые ресторанам разрешили сохранять сезонные веранды еще в 2022 году, однако тогда это произошло в рамках эксперимента. Этим правом воспользовались владельцы 276 веранд. Теперь эта возможность будет действовать бессрочно, подчеркнули в департаменте.

Москва рестораны веранды
