Эксклюзив

Рестораторы пожаловались на условия продажи готовой еды в торговых сетях

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Федерация рестораторов и отельеров попросила выравнять условия работы для общепита и торговых сетей, продающих готовые блюда. Рестораторы указывают, что к последним меньше требований и это создает неравную конкуренцию
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Обращение с такой просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил в ноябре председателю Госдумы Вячеславу Володину. В пресс-службе Госдумы сообщили РБК, что письмо с инициативой рестораторов пока не поступало.

ФРиО инициировала обсуждение проблемы на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг). Рестораторы, пишет Бухаров, обеспокоены ситуацией, когда торговые сети активно развивают направление продаж «готовой еды» (то есть готовой к употреблению пищевой продукции) и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе.

В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«Мы убеждены, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания», — говорится в письме. Но сейчас такая продукция обходится покупателям дешевле не только за счет масштабов бизнеса, «но и за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам», указывают авторы обращения. Это создает неравные условия для ведения бизнеса, убеждены рестораторы.

Владельцы ресторанов и кафе, в отличие от магазинов, инвестируют немалые средства в оборудование специализированных кухонь, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала, пояснил в разговоре с РБК Бухаров. Торговые сети же, по его словам, не всегда предусматривают надлежащие условия для производства и реализации кулинарной продукции. В торговых залах с едой может отсутствовать четкое разграничение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто нет мойки для рук или туалета.

Разница в регулировании, по мнению ФРиО, приводит к нечестной конкуренции, в которой участники рынка HoReCa вынуждены работать «в заведомо менее выгодных условиях». Готовая еда, которая продается в торговых залах, должна регулироваться по тем же принципам, что и деятельность кафе и ресторанов, считают рестораторы. Сейчас в законодательстве нет юридического определения «готовая еда», подчеркивает Бухаров.

В Ассоциации компаний розничной торговли, куда входят крупнейшие ретейлеры, занимающие более 40% рынка розничной торговли России, на запрос РБК не ответили. Редакция также направила запрос ретейлейрам X5 (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит» и «Лента».

Что говорят юристы

По текущему законодательству деятельность фуд-зон в супермаркетах определяется как розничная торговля, а не общественное питание, отметила адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Елизавета Меткина. Это означает, что торговые сети при реализации готовой еды не оказывают услугу, как рестораны, а продают товары. А прилегающие к торговым залам столики с микроволновками оформлены как «зона отдыха покупателей», а не как отдельное предприятие общепита. Базовые санитарные нормы и техрегламенты к безопасности продуктов для торговых сетей и ресторанов одни, но все же для ресторанов существует более широкий набор законодательных требований, чем для магазинов, торгующих готовой едой, констатирует Меткина. Пока точка не признана общепитом, для нее не действуют самые жесткие требования.

Почему рестораны стали покидать Патриаршие пруды. Эфир телеканала РБК
Бизнес

В частности, торговые сети не обязаны иметь отдельные помещения для приготовления пищи, специальные системы вентиляции или соблюдать те же требования к обработке посуды, что и предприятия общепита, перечисляет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Фактически им достаточно установить стол и стулья в торговом зале.

Если инициативу ФРиО поддержат, торговым сетям придется либо отказаться от организации зон для потребления пищи, либо привести свои помещения в соответствие с требованиями к ресторанам, прогнозирует Барабаш, что потребует от магазинов совершенно других инвестиций.

Дина Отман, Александр Ситюков
рестораны Госдума отельеры
