Почему рестораны стали покидать Патриаршие пруды. Эфир телеканала РБК
За последние полгода район Патриарших прудов покинули порядка 15 «знаковых заведений». На их места стали заезжать магазины масс-маркета, бутики и кафе с более низкими ценами. Одна из причин — то, что ушедшие рестораны не смогли выйти на окупаемость. Так, по подсчетам участников рынка, для оплаты аренды помещения под общепит площадью от 150 до 200 кв. м необходим оборот 30–45 млн руб.
Действительно ли рестораны массово уезжают с Патриарших прудов, кто приходит им на смену и какой бизнес там стоит открывать — обсудили в эфире телеканала РБК с экспертами.
