 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Мероприятие пройдет в сентябре. Целью его проведения указано дальнейшее развитие международного молодежного сотрудничества.

Президент России утвердил положение об организационном комитете фестиваля и его состав. Также утвержден состав президиума комитета, в него вошли члены администрации президента, заместители федеральных министров, а также губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Путин учредил Неделю космоса
Общество
Фото:Иван Тимошенко / ТАСС

В марте 2024 года на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи. До этого мероприятие устаивали в России в 2017 году также в Сочи. В мае 2024-го Путин поручил с 2030 года проводить фестиваль в стране минимум раз в шесть лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
фестиваль молодежь Владимир Путин указ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин учредил Неделю космоса
Общество
Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве
Политика
Путин подписал указ о закреплении крестов на гербе России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Медведев счел атаку на резиденцию Путина попыткой сорвать урегулирование Политика, 23:17
В Абхазии восстановили электроснабжение после полного блэкаута Общество, 22:59
Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института Общество, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:37
FT внесла перепалку с Зеленским в события, определившие мировую политику Политика, 22:15
Карлсен ударил кулаком по столу после неожиданного проигрыша на ЧМ Спорт, 22:08
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге Общество, 21:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29