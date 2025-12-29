Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Мероприятие пройдет в сентябре. Целью его проведения указано дальнейшее развитие международного молодежного сотрудничества.
Президент России утвердил положение об организационном комитете фестиваля и его состав. Также утвержден состав президиума комитета, в него вошли члены администрации президента, заместители федеральных министров, а также губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В марте 2024 года на федеральной территории «Сириус» прошел Всемирный фестиваль молодежи. До этого мероприятие устаивали в России в 2017 году также в Сочи. В мае 2024-го Путин поручил с 2030 года проводить фестиваль в стране минимум раз в шесть лет.
