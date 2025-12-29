Путин учредил Неделю космоса
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Неделю космоса проедут популяризации достижений российской космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космосом. Празднование будет проходить ежегодно с 2026 года.
12 апреля в России отмечают День космонавтики. Праздник учредили в Советском Союзе в 1962 году, сейчас его отмечают в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Праздник приурочен к первому полету человека в космос — 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил орбитальный полет вокруг Земли.
Ранее Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа на 19 апреля. Авторы инициативы объяснили, что выбрали именно эту дату, поскольку 19 апреля 1943 года был издан первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях (указ Президиума Верховного Совета СССР № 39).
