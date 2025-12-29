Путин учредил Неделю космоса

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Неделю космоса проедут популяризации достижений российской космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космосом. Празднование будет проходить ежегодно с 2026 года.

12 апреля в России отмечают День космонавтики. Праздник учредили в Советском Союзе в 1962 году, сейчас его отмечают в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Праздник приурочен к первому полету человека в космос — 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые совершил орбитальный полет вокруг Земли.