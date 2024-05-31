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Путин поручил проводить в России Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России как минимум раз в шесть лет, следует из перечня поручений президента России Владимира Путина, который опубликовал Кремль.

Поручение дано по итогам встречи с участниками последнего Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в марте.

«Предуcмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерaции следующих международных молодежных мероприятий: Всемирного феcтиваля молодежи — один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (кoличество участников — до 20 тыс. человек)», — сказано в перечне поручений.

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Всемирный фестиваль молодежи 2024 года проходил на федеральной территории «Сириус» 1–7 марта. Указ о его проведении почти годом ранее подписал Путин.

До этого фестиваль проходил в России 15–22 октября 2017 года, также в Сочи. Тогда участие в нем приняли около 20 тыс. представителей 180 стран мира.

С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи. Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1957 году в Москве. Участие в нем приняли около 34 тыс. человек из 130 стран мира.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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