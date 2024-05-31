Путин поручил проводить в России Всемирный фестиваль молодежи раз в 6 лет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России как минимум раз в шесть лет, следует из перечня поручений президента России Владимира Путина, который опубликовал Кремль.

Поручение дано по итогам встречи с участниками последнего Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи в марте.

«Предуcмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерaции следующих международных молодежных мероприятий: Всемирного феcтиваля молодежи — один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (кoличество участников — до 20 тыс. человек)», — сказано в перечне поручений.