Путин подписал указ о закреплении крестов на гербе России

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий наличие крестов на государственном гербе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в федеральный закон о государственном гербе. В описание герба добавлено предложение: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Законопроект о закреплении крестов над коронами и державой на российском гербе Госдума приняла 18 декабря. Поводом к разработке поправок послужили дискуссии вокруг «крестопада» — удаления или замены крестов и иных религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции.

Резонанс вызвали несколько случаев: один из них произошел в мае, когда на сайте Кремля кресты с герба России были заменены ромбиками. Религиозные символы вернули, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это масштабированием. «На любом экране, мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики. Если растянуть, увеличить, будут кресты. Дело в масштабировании», — сказал он.

В Госдуме предложили ввести штрафы за практику «крестопада»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В июле нижняя палата парламента приняла законопроект, запрещающий размещать изображения религиозных объектов без соответствующих символов. Позднее, в ноябре, в Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение штрафов за практику «крестопада».

