 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве

С 1 января призыв на военную службу будет осуществляться до 31 декабря, а отправка призывников — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. По данным Минобороны, в осенний призыв на службу направили 135 тыс. человек
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году, документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные названным ФЗ», — говорится в документе.

В этом же указе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.

В России завершился осенний призыв
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Таким образом, с 1 января 2026 года призыв на военную службу будет осуществляться круглогодично, а отправка призывников, как и ранее, — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличили с 20 до 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре.

Ранее Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва, в ходе которого на военную службу отправили 135 тыс. человек. Впервые его проводили с использованием Единого реестра воинского учета, уточнили в ведомстве. Призывников оповещали через «Госуслуги».

Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу в ноябре. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они называли целью нововведений изменение системы призыва в соответствии с новыми технологиями, что позволит равномернее распределять нагрузку на военкоматы и сделать сопутствующие процедуры удобнее для призывников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин военный призыв указ повестка военкомат
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В России завершился осенний призыв
Общество
КС не счел негативное отношение к службе поводом для отказа от призыва
Общество
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине «все еще далеко» Политика, 20:13
Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски» Спорт, 20:09
Путин учредил Неделю космоса Общество, 20:06
Путин провел в Кремле совещание о ходе военной операции. Видео Политика, 20:02
Главный тренер «Лацио» перенес операцию на сердце Спорт, 19:37
Кремль счел предложения Украины «полем для интерпретаций» Политика, 19:34
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на данные об атаке ВСУ на резиденцию Путина Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве Политика, 19:21
На магистральном газопроводе в Закарпатье произошел пожар Политика, 19:11
Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00