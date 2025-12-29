Путин подписал указ о первом круглогодичном военном призыве

С 1 января призыв на военную службу будет осуществляться до 31 декабря, а отправка призывников — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. По данным Минобороны, в осенний призыв на службу направили 135 тыс. человек

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал первый указ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году, документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек, а также отправку этих граждан, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы в сроки, установленные названным ФЗ», — говорится в документе.

В этом же указе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы истек.

Таким образом, с 1 января 2026 года призыв на военную службу будет осуществляться круглогодично, а отправка призывников, как и ранее, — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября до 31 декабря. Срок явки в военкомат по электронной повестке увеличили с 20 до 30 дней с момента ее размещения в соответствующем реестре.

Ранее Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва, в ходе которого на военную службу отправили 135 тыс. человек. Впервые его проводили с использованием Единого реестра воинского учета, уточнили в ведомстве. Призывников оповещали через «Госуслуги».

Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу в ноябре. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они называли целью нововведений изменение системы призыва в соответствии с новыми технологиями, что позволит равномернее распределять нагрузку на военкоматы и сделать сопутствующие процедуры удобнее для призывников.