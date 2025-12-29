Путин провел в Кремле совещание о ходе военной операции. Видео

Появилось видео совещания у Путина в Кремле о ходе военной операции

Президент России Владимир Путин в Кремле провел совещание о ситуации в зоне специальной военной операции. Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и командующих группировками войск.

Герасимов доложил Путину о наступлении в сторону Славянска, а также о взятии под контроль села Богуславка в Харьковской области и около половины территории Новопавловки. Глава Генштаба уточнил, что всего с начала 2025 года российские войска заняли 334 населенных пункта и 6460 кв. км территории.

Как отметил Путин на совещании, темпы продвижения российских войск и оперативная ситуация на фронте складываются в пользу взятия под контроль всей территории Донбасса.