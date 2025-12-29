Герасимов доложил Путину о наступлении в сторону Славянска

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне боевых действий, сообщает Кремль.

Об обстановке ему доложили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск. Герасимов, в частности, сообщил о наступлении широким фронтом в сторону Славянска.

«Войска «Южной» группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска. Продолжается освобождение Константиново», — сказал Герасимов.

Путин оотметил, что контроль над Северском позволяет наступать по всей агломерации Славянска и Краматорска. «Мы все прекрасно понимаем, что освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации, овладения всем рубежом опорным противника», — сказал президент.

Российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, сказал глава Генштаба.

«Войска объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны», — сказал Герасимов.

Российские военные с начала года заняли более 330 населенных пункта, отчитался он.

«Всего в этом году под наш контроль перешло 6460 кв. км территории и 334 населенных пункта», — сказал Герасимов.

По словам Герасимова, украинские войска больше не проводят наступление, пытаясь замедлить продвижение российской армии. Он назвал темпы продвижения российских войск в декабре самыми быстрыми за год.

В декабре под контроль российских военных перешло более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта.

Российские войска продвигаются в городе Красный Лиман, заявил Герасимов. Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев уточнил, что военные зашла в Красный Лиман с нескольких направлений, идут бои в городских кварталах. По его словам, российские войска перерезали основные пути снабжения украинских военных.

Подразделения группировки войск «Запад» «продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол», сообщил также глава Генштаба. «Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу, сокращена более чем в два раза», — добавил он.

Группировка войск «Центр» после взятия Красноармейска и Димитрова ведет широкое наступление «севернее Красноармейско-Димитровской агломерации, и в Гришино под наш контроль перешла вся юго-восточная часть населенного пункта», заявил генерал.

Группировка войск «Север» в ходе наступления заняла более 940 кв. км в Харьковской и Сумской областях, доложил командующий Евгений Никифоров. По его словам, российским войскам до города Сумы осталось менее 20 км.

«По Сумской области полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту. При этом до областного центра передовым подразделениям осталось менее 20 километров. В Харьковской области полоса безопасности составляет до 15 километров в глубину и свыше 130 километров по фронту», — доложил он.

Командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев сообщил, что военные зачищают северо-восточные окраины Константиновки. «Взяли под контроль территорию завода «Стройстекло» и продолжают освобождение Константиновского металлургического завода», — отчитался он.

«Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с замыслом», — заверил Герасимов

Материал дополняется