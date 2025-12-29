Российские военные заняли село Богуславка в Харьковской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Богуславка в Харьковской области и заняли около половины территории Новопавловки в Днепропетровской, сообщил глава Генштаба России Валерий Герасимов на совещании, которое посвящено ходу военной операции.

Село Богуславка находится к югу от Купянска, на берегу реки Оскол. По состоянию на 2001 год, население составляло порядка 1300 человек.

Как уточнил в ходе совещания командующий группировкой войск "Север", генерал-полковник Евгений Никифоров, в декабре российские военные заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. В ноябре Герасимов сообщал о взятии города Купянск в этом регионе.

Минобороны 29 декабря сообщало, что под контроль России также перешел населенный пункт Диброва в ДНР. Это село находится на берегу реки Северский Донец к юго-востоку от города Красный Лиман.

