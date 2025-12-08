Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

Александр Мацегора (Фото: Ministry of Foreign Affairs / Global Look Press)

Посол России в КНДР Александр Мацегора умер. Ему было 70 лет.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщил МИД России. Там указали, что Мацегора внес «существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».

Он работал на этой должности с 2014 года. До этого работал в центральном аппарате МИДа заместителем директора первого департамента Азии.

Его дипломатическая карьера во многом связана с Северной Кореей. Сразу после окончания МГИМО он работал в советском торгпредстве в КНДР, позже занимался другими совместными советско-северокорейскими проектами. В 2006-2011 годах — советник-посланник посольства России в КНДР.

