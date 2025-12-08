Умер посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора умер. Ему было 70 лет.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщил МИД России. Там указали, что Мацегора внес «существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».
Он работал на этой должности с 2014 года. До этого работал в центральном аппарате МИДа заместителем директора первого департамента Азии.
Его дипломатическая карьера во многом связана с Северной Кореей. Сразу после окончания МГИМО он работал в советском торгпредстве в КНДР, позже занимался другими совместными советско-северокорейскими проектами. В 2006-2011 годах — советник-посланник посольства России в КНДР.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили