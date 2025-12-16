Умершего посла России в КНДР Мацегору представили к ордену Мужества
Посла России в КНДР Александра Мацегору, скончавшегося на 71-м году жизни в начале декабря, представили к ордену Мужества. Награду передадут семье дипломата, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
«Александр Иванович представлен к ордену Мужества, и он получит этот орден», — сказал Юрий Ушаков.
Александр Мацегора умер 6 декабря. Ему было 70 лет. МИД России выразил соболезнования родным и близким, а также отметил, что дипломат внес «существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР».
Мацегора был послом России в КНДР с 2014 года. До этого он занимал пост заместителя директора 1-го департамента Азии МИДа и долгие годы работал на корейском направлении. В 2024 году президент Владимир Путин наградил Мацегору орденом Александра Невского.
Простились с дипломатом 16 декабря. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
