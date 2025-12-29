Фото: Андрей Любимов / РБК

Народную артистку Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, режиссером Владимиром Меньшовым, который умер несколькими годами ранее, 5 июля 2021 года.

О месте и дате захоронения актрисы ранее сообщили в театре имени Пушкина.

Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. В понедельник, 29 декабря, в театре имени Пушкина состоялась церемония прощания. На траурном мероприятии ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, рассказала, что Алентова ушла из жизни быстро и безболезненно. «Улетела, как птичка, в мгновение», — сказала она.

Церемонию прощания также посетили актер Александр Панкратов-Черный, актриса Ирина Пулина, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие. Соболезнования близким актрисы также выразил президент России Владимир Путин.

Наибольшую популярность актриса получила благодаря роли Катерины Тихомировой в картине «Москва слезам не верит». Помимо этого, она снялась в таких фильмах, как «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».