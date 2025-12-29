 Перейти к основному контенту
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Народную артистку Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, режиссером Владимиром Меньшовым, который умер несколькими годами ранее, 5 июля 2021 года.

О месте и дате захоронения актрисы ранее сообщили в театре имени Пушкина.

Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. В понедельник, 29 декабря, в театре имени Пушкина состоялась церемония прощания. На траурном мероприятии ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, рассказала, что Алентова ушла из жизни быстро и безболезненно. «Улетела, как птичка, в мгновение», — сказала она.

В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Церемонию прощания также посетили актер Александр Панкратов-Черный, актриса Ирина Пулина, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие. Соболезнования близким актрисы также выразил президент России Владимир Путин.

Наибольшую популярность актриса получила благодаря роли Катерины Тихомировой в картине «Москва слезам не верит». Помимо этого, она снялась в таких фильмах, как «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Александра Озерова
Вера Алентова Владимир Меньшов похороны Новодевичье кладбище
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года
Владимир Меньшов фото
Владимир Меньшов
актер, режиссер, сценарист, продюсер
17 сентября 1939 года
