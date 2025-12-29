В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой ее родным и близким.

«Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — отметил он