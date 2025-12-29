В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж
В Театре имени Пушкина проходит прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Актриса умерла в возрасте 83 лет.
Алентова умерла 25 декабря. Днем она была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Во время церемонии Алентовой стало плохо, ее госпитализировали
Прощание с актрисой проходит в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.
В кино широкую известность Алентовой принесла главная роль в картине «Москва слезам не верит», снятой ее мужем Владимиром Меньшовым. Лента удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Проститься с Алентовой пришел актер Александр Панкратов-Черный
Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев. В день прощания театр отменил спектакли
Актриса Ирина Пулина
Панкратов-Черный
Кинорежиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров
Режиссер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников
Карен Шахназаров
Дочь Алентовой — актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова.
После смерти матери она опубликовала совместные фото покойных родителей — режиссера Владимира Меньшова и Алентовой. «Мамы больше нет. Теперь они вместе», — написала Меньшова
Актриса Мария Аронова
Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов
Актер Александр Арсентьев
Министр культуры Ольга Любимова
Актриса Александра Урсуляк
Актриса Виктория Исакова
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой ее родным и близким.
«Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — отметил он
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах