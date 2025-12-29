 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж

Появились фото с прощания с Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

В Театре имени Пушкина проходит прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Актриса умерла в возрасте 83 лет.
Алентова умерла 25 декабря. Днем она была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Во время церемонии Алентовой стало плохо, ее госпитализировали
Фото: Андрей Любимов / РБК

Алентова умерла 25 декабря. Днем она была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Во время церемонии Алентовой стало плохо, ее госпитализировали

Прощание с актрисой проходит в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет. В кино широкую известность Алентовой принесла главная роль в картине &laquo;Москва слезам не верит&raquo;, снятой ее мужем Владимиром Меньшовым. Лента удостоилась премии &laquo;Оскар&raquo; в номинации &laquo;Лучший фильм на иностранном языке&raquo;
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прощание с актрисой проходит в Театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.

В кино широкую известность Алентовой принесла главная роль в картине «Москва слезам не верит», снятой ее мужем Владимиром Меньшовым. Лента удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Проститься с Алентовой пришел актер Александр Панкратов-Черный
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проститься с Алентовой пришел актер Александр Панкратов-Черный

Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев. В день прощания театр отменил спектакли
Фото: Андрей Любимов / РБК

Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев. В день прощания театр отменил спектакли

Актриса Ирина Пулина
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Ирина Пулина

Панкратов-Черный
Фото: Андрей Любимов / РБК

Панкратов-Черный

Кинорежиссер, глава &laquo;Мосфильма&raquo; Карен Шахназаров
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кинорежиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров

Режиссер, гендиректор студии &laquo;Военфильм&raquo; Игорь Угольников
Фото: Андрей Любимов / РБК

Режиссер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников

Карен Шахназаров
Фото: Андрей Любимов / РБК

Карен Шахназаров

Дочь Алентовой&nbsp;&mdash; актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова. После смерти матери она опубликовала совместные фото покойных родителей&nbsp;&mdash; режиссера Владимира Меньшова и Алентовой. &laquo;Мамы больше нет. Теперь они вместе&raquo;,&nbsp;&mdash; написала Меньшова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дочь Алентовой — актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова.

После смерти матери она опубликовала совместные фото покойных родителей — режиссера Владимира Меньшова и Алентовой. «Мамы больше нет. Теперь они вместе», — написала Меньшова

Актриса Мария Аронова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Мария Аронова

Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов

Актер Александр Арсентьев
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Александр Арсентьев

Министр культуры Ольга Любимова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр культуры Ольга Любимова

Актриса Александра Урсуляк
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Александра Урсуляк

Актриса Виктория Исакова
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актриса Виктория Исакова

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой ее родным и близким. &laquo;Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил он
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой ее родным и близким.

«Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене», — отметил он

Виктория Полякова, Полина Сафиулина
мультимедиа Вера Алентова прощание
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года



