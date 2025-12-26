 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Театр имени Пушкина рассказал, где и когда похоронят Веру Алентову

Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Меньшова
Вера&nbsp;Алентова
Вера Алентова (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Народную артистку Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище 29 декабря рядом с могилой ее мужа — актера и режиссера Владимира Меньшова, сообщили в Московском театре имени Пушкина, передает ТАСС.

«Прощание пройдет 29 декабря в Театре Пушкина, после чего Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем», — сказал собеседник агентства.

Алентова умерла 25 декабря. Ей было 83 года. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, актрису передали врачам скорой помощи, передавало издание Msk1. Источник РЕН ТВ утверждал, что Алентову госпитализировали в состоянии клинической смерти.

«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой
Фотогалерея 

Актриса родилась в Котласе Архангельской области в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. После смерти отца, когда ей было три года, она в 1969 году взяла фамилию матери.

В 1961 году, вопреки мнению матери, поступила в Школу-студию МХАТ. После ее окончания Алентова стала актрисой Московского театра имени Пушкина, где служила 60 лет — от первой роли Райны в «Шоколадном солдатике» до спектаклей «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания».

Среди фильмов, в которых снялась Алентова, — «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли» и другие. Последней работой актрисы стала картина «Ампир V» (2023) — экранизация романа Виктора Пелевина «Empire V».

В 1962 году она вышла замуж за Владимира Меньшова. В 1969 году у них родилась дочь Юлия. Их брак продолжался до смерти Меньшова в 2021 году.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

