Меньшова рассказала, что ее мать «улетела из жизни как птичка»

Вера Алентова и Юлия Меньшова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актриса Вера Алентова ушла из жизни именно так, как и хотела — быстро и безболезненно, рассказала ее дочь актриса и телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания.

По ее словам, Алентова всегда боялась, что под конец жизни станет обузой для окружающих. «Только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой», — передала она слова матери.

«Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение», — сказала Меньшова со сцены. Ее речь передает «РИА Новости».

Алентова, сыгравшая роль Катерины Тихомировой в картине «Москва слезам не верит» умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Среди других фильмов, в которых снялась Алентова, — «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».

На церемонии прощания побывали актер Александр Панкратов-Черный, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие. Соболезнования близким актрисы также выразил президент России Владимир Путин.