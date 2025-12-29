 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Меньшова рассказала, что ее мать «улетела из жизни как птичка»

Юлия Меньшова: Вера Алентова ушла из жизни «как птичка, в мгновение»
Вера Алентова и&nbsp;Юлия Меньшова
Вера Алентова и Юлия Меньшова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актриса Вера Алентова ушла из жизни именно так, как и хотела — быстро и безболезненно, рассказала ее дочь актриса и телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания.

По ее словам, Алентова всегда боялась, что под конец жизни станет обузой для окружающих. «Только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой», — передала она слова матери.

«Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение», — сказала Меньшова со сцены. Ее речь передает «РИА Новости».

В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Алентова, сыгравшая роль Катерины Тихомировой в картине «Москва слезам не верит» умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.

Среди других фильмов, в которых снялась Алентова, — «Дни летные» (ее дебют на экране), «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».

На церемонии прощания побывали актер Александр Панкратов-Черный, художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие. Соболезнования близким актрисы также выразил президент России Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Вера Алентова смерть актриса дочь церемония прощания
Вера Алентова фото
Вера Алентова
актриса
21 февраля 1942 года
Материалы по теме
В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж
Общество
В Театре Пушкина началось прощание с актрисой Верой Алентовой
Общество
Путин выразил соболезнования близким Веры Алентовой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45