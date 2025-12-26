 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года

Путин: выпуск средств поражения и боеприпасов вырос более чем в 22 раза
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Производство особо востребованных образцов вооружения и военной техники в России кратно увеличилось с 2022 года: только поставки средств поражения и боеприпасов выросли более чем в 22 раза, сообщил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», — сказал глава государства.

Выпуск бронетанкового вооружения вырос в 2,2 раза, а легкобронированной техники (БМП, БТР) — в 3,7 раза, уточнил Путин. Производство же авиатехники, по его словам, возросло в 4,6 раза.

Рябков исключил угрозу новой гонки вооружений между Россией и США
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

«Автомобильная [техника] — в 5,7, ракетное артиллерийское вооружение — в 9,6 раза, техника связи и радиоэлектронной борьбы — в 12,5 раза, средства индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз (17,9 раза), средства поражения и боеприпасы — более чем в 22 раза», — резюмировал Путин.

Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно и обеспечивает необходимой техникой Вооруженные силы, включая задействованные в военной операции подразделения, подчеркнул он.

Путин назвал это результатом работы предприятий ОПК и экономики в целом.

«Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — добавил президент.

В июне Путин сказал, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. За военные расходы страна расплатилась инфляцией, но сейчас борется с ней, отметил он. По словам президента, власти планируют сокращать оборонные траты.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Клуб КХЛ расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина спустя два месяца Спорт, 16:47
Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B Политика, 16:45
Google заберет свои старые серверы у российских провайдеров Технологии и медиа, 16:36
Кто из крупного бизнеса и политики возглавляет спортивные федерации Спорт, 16:35
Что такое Майдан и как протесты изменили Украину База знаний, 16:33
Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года Политика, 16:32
Как развивать личный бренд для карьерного роста Образование, 16:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Национальный центр «Россия» и РУДН договорились о сотрудничестве Отрасли, 16:25
В Елисейском дворце признали неизбежность диалога с Путиным Политика, 16:25
Evolute анонсировала старт продаж полноприводного кроссовера i-Space Авто, 16:24
Минфин объяснил задержку продажи активов бизнесмена Струкова
РАДИО
 Бизнес, 16:21
Карлсен заставил ждать президента FIDE, опоздав на церемонию первого хода Спорт, 16:21
Мантуров пообещал за полгода перезапустить все иностранные автозаводы Авто, 16:18
Зеленский оценил готовность украинской версии мирного плана Политика, 16:17