Путин раскрыл, как выросло военное производство с 2022 года

Путин: выпуск средств поражения и боеприпасов вырос более чем в 22 раза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Производство особо востребованных образцов вооружения и военной техники в России кратно увеличилось с 2022 года: только поставки средств поражения и боеприпасов выросли более чем в 22 раза, сообщил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения.

«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно», — сказал глава государства.

Выпуск бронетанкового вооружения вырос в 2,2 раза, а легкобронированной техники (БМП, БТР) — в 3,7 раза, уточнил Путин. Производство же авиатехники, по его словам, возросло в 4,6 раза.

«Автомобильная [техника] — в 5,7, ракетное артиллерийское вооружение — в 9,6 раза, техника связи и радиоэлектронной борьбы — в 12,5 раза, средства индивидуальной бронезащиты — почти в 18 раз (17,9 раза), средства поражения и боеприпасы — более чем в 22 раза», — резюмировал Путин.

Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно и обеспечивает необходимой техникой Вооруженные силы, включая задействованные в военной операции подразделения, подчеркнул он.

Путин назвал это результатом работы предприятий ОПК и экономики в целом.

«Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», — добавил президент.

В июне Путин сказал, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. За военные расходы страна расплатилась инфляцией, но сейчас борется с ней, отметил он. По словам президента, власти планируют сокращать оборонные траты.

