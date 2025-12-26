Британия спрогнозировала лучший год для экспорта оборонной продукции за 40 лет

Лондон заявил о крупнейшем за 40 лет объеме экспорта оружия

Великобритания заключила оборонные экспортные сделки на рекордные £20 млрд. Лондон продает корабли и истребители в рамках повышения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП

Фото: Leon Neal / Getty Images

В 2025 году Великобритания заключила сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это рекордный за 40 лет показатель, сообщила пресс-служба британского правительства.

Среди сделок — крупнейшее в истории соглашение об экспорте кораблей Великобритании и крупнейшая за поколение продажа истребителей. Так, Лондон заключил сделку на сумму £10 млрд ($13,5 млрд) на поставку военно-морским силам Норвегии по меньшей мере пяти новых кораблей — фрегатов типа 26.

Кроме того, Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon на £8 млрд ($10,8 млрд), а также 12 самолетов C-130 по совокупной стоимости более £550 млн. Чехия купила 18 бронемашин Supacat.

Эти соглашения поддерживают более 25 тыс. британских рабочих мест и происходят «на фоне реализации Министерством обороны крупнейшей за последние 50 лет программы реформ, включая создание Национальной группы директоров по вооружениям и ее новой команды по международному сотрудничеству и экспорту», отметили в правительстве.

Рост экспорта связан с увеличением оборонных расходов европейских стран из-за опасений войны на континенте, в первую очередь с Россией, пишет The Times. Так, Великобритания подписала с Норвегией соглашение Lunna House для совместных операций в Северной Атлантике из-за «угрозы со стороны флота» России.

«Речь идет не только о продаже оборудования — это о построении оборонных партнерств, поддерживающих коллективную безопасность и экономические цели Великобритании», — заявила генеральный директор по международному сотрудничеству и экспорту Аврил Джоллифф.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.