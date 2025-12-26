 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лондон заявил о крупнейшем за 40 лет объеме экспорта оружия

Британия спрогнозировала лучший год для экспорта оборонной продукции за 40 лет
Великобритания заключила оборонные экспортные сделки на рекордные £20 млрд. Лондон продает корабли и истребители в рамках повышения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В 2025 году Великобритания заключила сделки по продаже оборонной техники союзникам на сумму свыше £20 млрд ($27 млрд). Это рекордный за 40 лет показатель, сообщила пресс-служба британского правительства.

Среди сделок — крупнейшее в истории соглашение об экспорте кораблей Великобритании и крупнейшая за поколение продажа истребителей. Так, Лондон заключил сделку на сумму £10 млрд ($13,5 млрд) на поставку военно-морским силам Норвегии по меньшей мере пяти новых кораблей — фрегатов типа 26.

Британия объявила о выделении $2,7 млрд на оружие Украине
Политика
Джон Хили

Кроме того, Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon на £8 млрд ($10,8 млрд), а также 12 самолетов C-130 по совокупной стоимости более £550 млн. Чехия купила 18 бронемашин Supacat.

Эти соглашения поддерживают более 25 тыс. британских рабочих мест и происходят «на фоне реализации Министерством обороны крупнейшей за последние 50 лет программы реформ, включая создание Национальной группы директоров по вооружениям и ее новой команды по международному сотрудничеству и экспорту», отметили в правительстве.

Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

Рост экспорта связан с увеличением оборонных расходов европейских стран из-за опасений войны на континенте, в первую очередь с Россией, пишет The Times. Так, Великобритания подписала с Норвегией соглашение Lunna House для совместных операций в Северной Атлантике из-за «угрозы со стороны флота» России.

«Речь идет не только о продаже оборудования — это о построении оборонных партнерств, поддерживающих коллективную безопасность и экономические цели Великобритании», — заявила генеральный директор по международному сотрудничеству и экспорту Аврил Джоллифф.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Великобритания экспорт оружия оборонная промышленность
Материалы по теме
Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии
Политика
Рубио заявил, что Украина получает от США оружие, а Россия — санкции
Политика
В МИД России оценили дискуссию о появлении ядерного оружия у Японии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Что изменилось в финансах читателей РБК в 2025 году. Итоги опроса Общество, 09:05
Налоговая реформа 2026: что ждет рестораторов и как подготовиться сейчасПодписка на РБК, 09:01
Читатели РБК рассказали об использовании мессенджеров после блокировок Технологии и медиа, 09:01
Крупнейшая партия в ЕП предложила отправить немецкие войска на Украину Политика, 08:53
Как бизнес попадает под статью за перевод средств нерезидентамПодписка на РБК, 08:30
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков Общество, 08:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лондон заявил о крупнейшем за 40 лет объеме экспорта оружия Политика, 08:14
Как собственнику бизнеса получить свой доход и не нарушить 115-ФЗПодписка на РБК, 08:08
Соцфонд назвал дату досрочной выплаты январской пенсии Общество, 08:01
ВТБ раскрыл ключевые схемы мошенников перед Новым годом Общество, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:38
Над Россией за ночь сбили 77 беспилотников Политика, 07:37
Москвичам пообещали мокрый снег с дождем до конца недели Общество, 07:34