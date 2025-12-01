SIPRI подсчитал доходы крупнейших производителей оружия в 2024 году

В 2024 году доходы производителей оружия в мире достигли нового рекорда — в сумме 100 ведущих компаний заработали $679 млрд, подсчитали в SIPRI. Из этих доходов половина приходится на корпорации из США. Подробнее — в материале РБК

Фото: Hannah Beier / Getty Images

Суммарные доходы 100 крупнейших в мире производителей оружия в 2024 году выросли на 5,9% и достигли нового рекорда — $679 млрд. За последние десять лет — с 2015 по 2024 год — показатель вырос на 26%. Такие расчеты приводятся в обновленном ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) «100 крупнейших компаний по производству оружия и предоставлению военных услуг за 2024 год» (есть в распоряжении РБК).

Этот рост аналитики объясняют увеличением выручки от продажи оружия компаниями из Европы и США. В целом рост наблюдался во всех регионах, кроме Азии и Океании, где было зафиксировано небольшое снижение — в первую очередь из-за падения общей выручки китайских оружейных компаний.

Выросший в 2024 году спрос на военную технику связан в первую очередь с усилением геополитической напряженности. Это привело к тому, что доходы выросли у 77 компаний из 100, причем две корпорации увеличили его более чем вдвое — чешский производитель Czechoslovak Group (+193%; 46-е место) и американская SpaceX (+103%; 77-е место).

В 2024 году 39 крупнейших оружейных компаний из 100 находились в США, они увеличили свои доходы на 3,8%, до $334 млрд. Это 49% общемировой прибыли от продажи оружия. Четыре американские корпорации входят в топ-5 мировых производителей — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics. Последняя увеличила свои доходы на 8,1% — это произошло за счет программы модернизации и создания атомных подлодок классов Virginia и Columbia. При этом эксперты обращают внимание на задержки и перерасходы в реализации программ — так, в 2024 году бюджет программы субмарин Columbia оказался на $17 млрд больше запланированного, а производство первой подложки отставало от графика минимум на 16 месяцев.

Крупнейший производитель в мире — Lockheed Martin — в 2024 году зафиксировал рост выручки впервые с 2020-го, она увеличилась на 3,2%, до $64,7 млрд. Это связано с поставками истребителей F-35. При этом в 2023 году их производство задерживалось: 110 самолетов, поставленных заказчикам в 2024 году, были задержаны в среднем на 238 дней на самолет. Кроме того, программа F-35 столкнулась с систематическими перерасходами средств — по данным SIPRI, общая стоимость программы составила $485 млрд, что оказалось на $43 млрд больше оценки 2022 года.

22% общемировых доходов от продажи оружия приходится на 26 компаний Европы — в 2024 году их выручка выросла на 13%, до $151 млрд. Семь компаний базируются в Великобритании — их доходы выросли на 6,6% и достигли $52,2 млрд (7,7% от общих доходов). Одна из корпораций — BAE Systems — стала четвертым в мире производителем. Четыре компании из Франции в 2024 году заработали на 12% больше, чем в 2023-м, — $26,1 млрд; доходы четырех компаний из Германии выросли на 36%, до $14,9 млрд, а двух компаний из Италии — на 9,1%, до $16,8 млрд. Три трансъевропейские корпорации — авиационная Airbus, производитель ракет MBDA и производитель наземных систем KNDS — в 2024 году заработали $22,7 млрд.

Единственная в рейтинге компания из Чехии, чьи доходы выросли на рекордные 193%, заработала $3,6 млрд. Эксперты объясняют это стартом «Чешской инициативы по боеприпасам» (Czech Ammunition Initiative — CAI), которую правительство страны запустило в 2024 году для поиска и закупки артиллерийских снарядов для Украины; более половины доходов компании было так или иначе связано с Украиной.

Третий год подряд аналитики SIPRI включают в рейтинг только две компании из России — «Ростех» (седьмое место) и Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) (41-е место). Эксперты объясняют это отсутствием в открытом доступе данных о российских производителях оружия. Совокупная выручка «Ростеха» и ОСК в 2024 году выросла на 23% и составила $31,2 млрд (это 4,6% от общемировых доходов) — «резкого роста внутреннего спроса оказалось достаточно для того, чтобы компенсировать потерю доходов от падения экспорта».

По оценке аналитиков, в 2024 году Россия активно производила боеприпасы, бронетехнику, артиллерию, ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — так, в 2024 году она произвела на 420% больше артиллерийских снарядов калибра 152 мм, чем в 2022 году: 1,3 млн против 250 тыс.

Совокупные доходы от продажи оружия восьми компаний из Китая снизились на 10%, до $88,3 млрд (13% от общемировых доходов). Из этих корпораций шесть столкнулись с обвинениями в коррупции в процессе закупок, которые привели к пересмотру существующих контрактов и задержкам в новых поставках. Крупнейший китайский производитель AVIC занимает восьмое место, хотя его доходы снизились на 1,3% из-за замедлившихся поставок военных самолетов. Крупнейшее падение в доходах произошло у производителя наземных систем NORINCO (11-е место, -31%) — оно связано с тем, что правительство КНР пересмотрело и отложило несколько крупных контрактов с компанией и сменило ее руководство.

Доходы четырех компаний из Южной Кореи выросли на 31%, до $14,1 млрд; Сеул сохраняет заданную годами ранее тенденцию к росту. Так, южнокорейская Hanwha Group заработала $8 млрд, что на 42% больше, чем в 2023 году, — это произошло за счет роста экспорта и внутренних поставок самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пять компаний из Японии в 2024 году заработали на 40% больше, чем в 2023-м, — $13,3 млрд. Так, крупнейший японский производитель Mitsubishi Heavy Industries (32-е место) увеличил свою выручку на 37%, до $5 млрд, в основном за счет продажи самолетов и ракетных систем.

В 2024 году в рейтинг SIPRI вошло девять оружейных производителей на Ближнем Востоке — их совокупный доход составил $31 млрд. «Спрос, связанный с конфликтами, особенно войнами в секторе Газа и на Украине, продолжал оставаться основным драйвером роста доходов от продажи оружия для ближневосточных компаний», — поясняют аналитики. Эксперты включили в рейтинг три компании из Израиля (+16%, до $16,2 млрд), пять компаний из Турции (+11%, до $10,1 млрд), а также государственный конгломерат из ОАЭ EDGE Group (из-за недостатка данных он не входил в рейтинг с 2020 года, в 2024-м его доход составил $4,7 млрд).

Доходы топ-10 производителей оружия в 2024 году 1. Lockheed Martin Corp. (США) — $64,6 млрд (по сравнению с 2023-м +3,2%). 2. RTX (США) — $43,6 млрд (+4,1%). 3. Northrop Grumman Corp. (США) — $37,8 млрд (+3,3%). 4. BAE Systems (Великобритания) — $33,7 млрд (+6,9%). 5. General Dynamics Corp. (США) — $33,6 млрд (+8,1%). 6. Boeing (США) — $30,5 млрд (-4,6%). 7. «Ростех»* (Россия) — $27,1 млрд (+26%). 8. AVIC (Китай) — $20,3 млрд (-1,3%). 9. CETC (Китай) — $18,9 млрд (-10%). 10. L3Harris Technologies (США) — $16,2 млрд (+6,6%). * «Ростех» — холдинговая компания без прямых производственных мощностей, поэтому ее обычно не включают в топ-100 производителей оружия. SIPRI отмечает, что приводит ее из-за отсутствия данных по всем другим российским оружейным компаниям; многие из них находятся под контролем «Ростеха» и, пока их данные были доступны, входили в предыдущие рейтинги.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в 2021-м называл данные SIPRI «высосанными из пальца». Так он прокомментировал отчет института о падении мировых продаж российских оборонных компаний. «Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем — они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают», — заявил тогда Чемезов.