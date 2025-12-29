Россияне смогут пополнить счет в любом банкомате при помощи СБП

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Центробанк планирует в ближайшее время при помощи Системы быстрых платежей (СБП) дать возможность россиянам пополнять счета наличными через банкомат любого банка. Об этом сообщила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Бакина не назвала дату реализации сценария, однако подчеркнула, что он будет реализован в ближайшее время. В отчете Банка России от 5 июня 2024 года регулятор указал, что начал разработку сервиса внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке при помощи СБП. Внедрение технологии позволит нарастить функционал банкоматов, подчеркивает ЦБ. Пока пополнение онлайн-счетов через банкоматы доступно при помощи карточки банка.

По словам Аллы Бакиной, ЦБ рассчитывает вместе с участниками рынка расширить возможности россиян для безналичного расчета. «Мы планируем расширить для бизнеса возможности онлайн-платежей в бюджет. Также вы уже, наверное, слышали про QR-presented — человек сам генерирует свой QR-код для оплаты и предъявляет его на кассе, а не сканирует созданный магазином, как это сейчас происходит в большинстве случаев. В ближайшее время планируем реализовать и эту возможность», — сказала Бакина.

Ранее, 15 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») и Системе быстрых платежей.

Кроме того, Центробанк ждет от участников рынка предложений по поводу приватизации других элементов национальной цифровой инфраструктуры кроме Национальной системы платежных карт.

Национальная система платежных карт — компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей. Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку России.

Росфинмониторинг в мае 2024 года предложил включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в СБП и по картам «Мир».