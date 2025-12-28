ЦБ допустил приватизацию других частей цифровой инфраструктуры кроме НСПК

Бакина: ЦБ ждет идей по приватизации другой цифровой инфраструктуры кроме НСПК

Регулятор ждет предложений от участников рынка насчет приватизации других элементов национальной цифровой инфраструктуры, кроме НСПК. Однако это не значит, что «открыта распродажа», подчеркнула Бакина

Алла Бакина (Фото: Гавриил Григоров / фотохост-агентство ТАСС)

Банк России ждет от участников рынка предложений по поводу приватизации других элементов национальной цифровой инфраструктуры, кроме Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«В докладе НСПК приводится как один из элементов национальной цифровой инфраструктуры для оценки такой возможности. По поводу других элементов мы как раз ждем предложений от рынка», — сказала она.

Бакина уточнила, что регулятор также предложил обсудить с рынком критерии, по которым будет приниматься решение об участии ЦБ в создании компонентов цифровой инфраструктуры финансового рынка.

«Это не значит, что условно «открыта распродажа», — подчеркнула она.

Национальная система платежных карт (НСПК) — компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку России.

В сентябре Банк России выпустил доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка регулятор предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый — прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% плюс одна акция. Второй — выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил в интервью РБК, что бизнес-модель компании не изменится в случае, если будет принято решение о продаже ее части. Сроки же приватизации НСПК неясны, поскольку ранее не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка, говорила Бакина.

НСПК была создана в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения карт международных платежных систем. Изначально НСПК была только оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже к этим функциям добавилась роль НСПК как операционного и клирингового центра СБП, в рамках которой компания развивает платежные сервисы. Например, универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через Bluetooth). В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК. Сама платежная компания находится под блокирующими санкциями США с 2024 года.