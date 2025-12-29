ЦБ допустил, что россияне оставят наличными только 10% платежей

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Доля безналичных платежей в России к 2030 году превысит 90%, заявила ТАСС директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, был сделан колоссальный рывок за десять лет при росте безналичного расчета.

«Она (доля безналичных платежей. — РБК) и сегодня очень высокая, поэтому каждый следующий процентный пункт достигается с большими усилиями. За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%. Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%», — заявила Бакина.

В конце 2023 года соответствующий показатель составлял 83%. Об этом в апреле 2024-го сообщала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion. «В самых продвинутых небольших странах это цифра 92–93%», — тогда отметила первый зампред ЦБ.

Бакина также заявила, что в безналичном расчете меняется соотношение способов оплаты. Так, по ее словам, доля платежей по QR-кодам, биометрии и другим некарточным инструментам в общем объеме безналичных оплат к 2030 может превысить 20–25%.

Ранее, 8 октября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила цифру 87% по доле безналичных платежей в розничном обороте России в первом квартале 2025 года. «Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре», — добавила она.