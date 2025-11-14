Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»

Минобороны КНР: Япония потерпит поражение, если вмешается в вопрос с Тайванем

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Япония потерпит «сокрушительное поражение», если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Он прокомментировал слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что возможные действия Китая против Тайваня могут создать «угрожающую выживанию ситуацию» для Японии и позволить Токио задействовать право на коллективную самооборону.

Цзян Бинь заявил, что слова японского лидера являются «грубым вмешательством» во внутренние дела Китая. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является «исключительно внутренним делом Китая» и «не допускает иностранного вмешательства». Он также напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня победы Китая во Второй мировой войне и освобождения Тайваня.

«Если Япония не сделает выводы из уроков истории, решится на риск и вмешается силой в ситуацию в Тайваньском проливе, она неизбежно столкнется с кровопролитием и заплатит высокую цену перед железной стеной Народно-освободительной армии Китая», — заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Япония должна отозвать «возмутительные заявления» премьер-министра Санаэ Такаити, предупредив, что в противном случае Токио «понесет ответственность».

По словам представителя ведомства, слова японского премьера выходят за рамки допустимого и нарушают принцип «единого Китая», на котором строятся отношения двух государств. В Пекине считают, что подобные заявления подрывают дух четырех политических документов между Китаем и Японией, противоречат основным нормам международных отношений и представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Линь Цзянь подчеркнул, что любые попытки Японии включиться в военное урегулирование ситуации в Тайваньском проливе будут расценены Китаем как акт агрессии. Он заявил, что в таком случае Пекин оставляет за собой право на «решительный ответный удар».