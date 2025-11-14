 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»

Минобороны КНР: Япония потерпит поражение, если вмешается в вопрос с Тайванем
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Япония потерпит «сокрушительное поражение», если Токио решит применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Он прокомментировал слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что возможные действия Китая против Тайваня могут создать «угрожающую выживанию ситуацию» для Японии и позволить Токио задействовать право на коллективную самооборону.

Цзян Бинь заявил, что слова японского лидера являются «грубым вмешательством» во внутренние дела Китая. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является «исключительно внутренним делом Китая» и «не допускает иностранного вмешательства». Он также напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня победы Китая во Второй мировой войне и освобождения Тайваня.

«Если Япония не сделает выводы из уроков истории, решится на риск и вмешается силой в ситуацию в Тайваньском проливе, она неизбежно столкнется с кровопролитием и заплатит высокую цену перед железной стеной Народно-освободительной армии Китая», — заявил представитель оборонного ведомства.

Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Сунь Вэйдун

Ранее на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Япония должна отозвать «возмутительные заявления» премьер-министра Санаэ Такаити, предупредив, что в противном случае Токио «понесет ответственность».

По словам представителя ведомства, слова японского премьера выходят за рамки допустимого и нарушают принцип «единого Китая», на котором строятся отношения двух государств. В Пекине считают, что подобные заявления подрывают дух четырех политических документов между Китаем и Японией, противоречат основным нормам международных отношений и представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Линь Цзянь подчеркнул, что любые попытки Японии включиться в военное урегулирование ситуации в Тайваньском проливе будут расценены Китаем как акт агрессии. Он заявил, что в таком случае Пекин оставляет за собой право на «решительный ответный удар».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Китай Япония Санаэ Такаити Тайвань

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Япония выразила протест Китаю из-за угроз генерального консула в Осаке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Росприроднадзор решил проверить проживание крокодила в офисе «Обнинск ТВ» Общество, 14:34
Российская фигуристка перенесла операцию из-за попавшей в рану инфекции Спорт, 14:32
На Солнце произошла вторая по мощности вспышка года Общество, 14:30
CHINT откроет в Подмосковье завод электрооборудования РБК Компании, 14:30
Гозмана заочно приговорили к десяти годам колонии Политика, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 14:25
Путин присвоил имя Калашникова аэропорту в Ижевске Общество, 14:21
Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» Политика, 14:19
Аналитики оценили восстановление продаж в новостройках за год Недвижимость, 14:18
Как цифровизация влияет на лояльность клиента Отрасли, 14:14
Египет повысит стоимость виз почти вдвое Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10