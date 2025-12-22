Reuters раскрыл доклад Пентагона о развертывании Китаем 100 ракет

Согласно проекту доклада Пентагона, речь идет о твердотопливных межконтинентальных баллистических ракетах DF-31, выяснил Reuters. В отчете говорится, что Китай наращивает военный потенциал для возможного конфликта с Тайванем

Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-31 на трех шахтных полях рядом с границей с Монголией, сообщает Reuters, изучив конфиденциальный доклад Пентагона. В документе отмечается, что Пекин не проявляет интереса к переговорам по контролю над вооружениями.

Согласно отчету, Китай продолжает расширять запас и к 2030 году может иметь более 1 тыс. боеголовок.

Также в документе говорится, что Китай совершенствует военные возможности для возможного конфликта за Тайвань и рассчитывает на достижение возможности вести и выиграть такую войну к концу 2027 года. Среди рассматриваемых опций Пекин может использовать удары на расстоянии 1,5–2 тыс. морских миль (около 2,8–3,7 тыс. км), которые потенциально способны осложнить присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметили в Пентагоне.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-31 находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2006 года и может доставлять одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км.

Ранее Пентагон сообщал о существовании шахтных полей у границы Китая с Монголией, однако не раскрывало количество размещенных ракет. Потенциальные цели новых комплексов в документе не указаны.

Китай, в свою очередь, заявляет о соблюдении политики «непервого удара» и стратегии ядерной самообороны. Пекин охарактеризовал сообщения о военном наращивании как попытки «очернить Китай и умышленно ввести международное сообщество в заблуждение».

Китай располагает полноценной ядерной триадой, включающей наземный, морской и воздушный компоненты стратегических сил. Наземный компонент представлен МБР шахтного и мобильного базирования.

Морской компонент включает шесть атомных подводных лодок типа 094, каждая из которых несет до 12 баллистических ракет JL-3 дальностью более 9 тыс. км с несколькими боеголовками. Эти подлодки патрулируют Южно-Китайское море, их ракеты способны поражать цели на Аляске, Гавайях, Гуаме, в России и Индии. Китай также разрабатывает подлодки следующего поколения типа 096.

Воздушный компонент включает стратегические бомбардировщики H-6K и H-6N, способные нести до десяти ядерных бомб и баллистические ракеты воздушного базирования. На замену им разрабатывается H-20 с увеличенной дальностью.

Кроме того, Китай строит новые районы с пусковыми шахтами (Юймэнь, Хами, Юйлинь), расширяет учебные полигоны и модернизирует мобильные ракетные комплексы. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2025 год, в арсенале страны насчитывается около 600 ядерных боеголовок, к 2030 году их число может превысить 1 тыс.

Модернизацию и расширение ядерного потенциала Пекина эксперты объясняют стремлением реагировать на рост военного потенциала США, включая противоракетную оборону и высокоточное оружие, а также учитывать нарастающие противоречия с западными странами по вопросам прав человека, демократии и международных норм.