В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

«В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях», — написал он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.