Военная операция на Украине⁠,
0

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

«В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях», — написал он.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Одесса взрывы
