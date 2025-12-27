В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремело несколько взрывов, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
«В городе взрывы. Всем оставаться в укрытиях», — написал он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
