Возле Харькова прогремели взрывы
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Как написал глава города, взрыв, звуки которого были слышны в Харькове, произошел за его пределами.
Утром 11 ноября в городе объявили воздушную тревогу. На момент публикации она была отменена.
В ночь на 8 ноября взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Конотопе Сумской области. ТСН и «Суспiльне» сообщали также о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Позднее Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам газоэнергетического сектора, обеспечивающим их работу.
Вечером 8 ноября в Харькове пропало электричество почти во всем городе. На фоне проблем с электроснабжением харьковское метро три дня подряд приостанавливало работу.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой