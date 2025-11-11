 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Возле Харькова прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как написал глава города, взрыв, звуки которого были слышны в Харькове, произошел за его пределами.

Утром 11 ноября в городе объявили воздушную тревогу. На момент публикации она была отменена.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В ночь на 8 ноября взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Конотопе Сумской области. ТСН и «Суспiльне» сообщали также о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Позднее Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам газоэнергетического сектора, обеспечивающим их работу.

Вечером 8 ноября в Харькове пропало электричество почти во всем городе. На фоне проблем с электроснабжением харьковское метро три дня подряд приостанавливало работу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Военная операция на Украине взрыв Харьков Украина

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы
Политика
Метро Харькова остановило работу третий день подряд
Политика
В Харькове вслед за Киевом произошел блэкаут
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распада Образование, 10:43
Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео Политика, 10:43
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 10:41
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 36 человек Общество, 10:40
В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP Политика, 10:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ Спорт, 10:35
СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых Общество, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Более 60% крупных компаний заинтересованы во внедрении ИИ-агентов Отрасли, 10:28
ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16 Политика, 10:27
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 10:25
Торги акциями Ozon стартовали снижением почти на 8% Инвестиции, 10:24