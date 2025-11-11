Возле Харькова прогремели взрывы

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как написал глава города, взрыв, звуки которого были слышны в Харькове, произошел за его пределами.

Утром 11 ноября в городе объявили воздушную тревогу. На момент публикации она была отменена.

В ночь на 8 ноября взрывы прогремели в Днепре, Харькове и Конотопе Сумской области. ТСН и «Суспiльне» сообщали также о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Позднее Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам газоэнергетического сектора, обеспечивающим их работу.

Вечером 8 ноября в Харькове пропало электричество почти во всем городе. На фоне проблем с электроснабжением харьковское метро три дня подряд приостанавливало работу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.