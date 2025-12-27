 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.

Глава военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко в телеграм-канале призвал жителей находится в безопасных местах на фоне атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе сил противовоздушной обороны. 

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. 

В Киеве, Чернигове и Днепре прогремели взрывы
Политика

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Воздушная тревога взрыв ПВО Виталий Кличко
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Росгвардия раскрыла уловки квартирных воров в новогодние праздники Общество, 03:40
Минздрав предложил разрешить врачам без аккредитации продолжить работу Общество, 03:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Нетаньяху встретится с Трампом в США Политика, 03:10
В Нижегородской области решили учредить министерство демографии Общество, 02:52
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:41
В Белоруссии определили районы боевого патрулирования «Орешника» Политика, 02:08
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом Политика, 01:48
Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским Политика, 01:45
Путин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя Общество, 01:07
На Украине начали рассекречивать данные по ископаемым после сделки с США Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер участник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт Общество, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10