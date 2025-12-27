В Киеве прогремели взрывы

Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.

Глава военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко в телеграм-канале призвал жителей находится в безопасных местах на фоне атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе сил противовоздушной обороны.

Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.