В Киеве прогремели взрывы
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация в телеграм-канале.
Глава военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко в телеграм-канале призвал жителей находится в безопасных местах на фоне атаки.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе сил противовоздушной обороны.
Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
