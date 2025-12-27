Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье
Российские Вооруженные силы продолжат устанавливать контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединениями и воинскими частями объединенной группировки будет продолжено», — сказал Герасимов.
На совещании Герасимов доложил Путину, что группировка войск «Восток» наступает в западном направлении Запорожской области, военные взяли Гуляйполе.
Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» взяли населенный пункт Степногорск и завершают зачистку от украинских сил в Приморском и Лукьяновском.
Кроме того, Герасимов подчеркнул, что в Запорожской и Днепропетровской областях военные создают зону безопасности.
Президенту также доложили о взятии Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Путин назвал занятие города серьезным шагом к полному контролю над регионом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах