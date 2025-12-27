Герасимов: армия продолжит наступление в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине

Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские Вооруженные силы продолжат устанавливать контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединениями и воинскими частями объединенной группировки будет продолжено», — сказал Герасимов.

На совещании Герасимов доложил Путину, что группировка войск «Восток» наступает в западном направлении Запорожской области, военные взяли Гуляйполе.

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» взяли населенный пункт Степногорск и завершают зачистку от украинских сил в Приморском и Лукьяновском.

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что в Запорожской и Днепропетровской областях военные создают зону безопасности.

Президенту также доложили о взятии Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Путин назвал занятие города серьезным шагом к полному контролю над регионом.