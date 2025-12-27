 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье

Герасимов: армия продолжит наступление в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские Вооруженные силы продолжат устанавливать контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединениями и воинскими частями объединенной группировки будет продолжено», — сказал Герасимов.

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск
Политика

На совещании Герасимов доложил Путину, что группировка войск «Восток» наступает в западном направлении Запорожской области, военные взяли Гуляйполе.

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» взяли населенный пункт Степногорск и завершают зачистку от украинских сил в Приморском и Лукьяновском.

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что в Запорожской и Днепропетровской областях военные создают зону безопасности.

Президенту также доложили о взятии Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. Путин назвал занятие города серьезным шагом к полному контролю над регионом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Донбасс Запорожская область Херсонская область
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Политика
Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области
Политика
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин встретился с Назарбаевым в Кремле Политика, 22:03
Герасимов пообещал продолжить наступление в Донбассе и Запорожье Политика, 21:56
Российского голкипера внесли в список травмированных в НХЛ Спорт, 21:50
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 21:46
В Италии раскрыли финансирование ХАМАС под видом благотворительных сборов Политика, 21:32
На электросамокаты предложили распространить балльную оценку локализации Политика, 21:25
«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров Спорт, 21:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп потребовал «опозорить» демократов публикацией файлов Эпштейна Политика, 21:09
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса Политика, 20:54
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области Политика, 20:45
Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье Политика, 20:32
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск Политика, 20:31