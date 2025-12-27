Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области
Российские вооруженные силы (ВС) развивают наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Развивается наступление в Днепропетровской области, где мы выполняем ваши указания по созданию зоны безопасности с Донецкой народной республикой», — сказал Герасимов.
Герасимов подчеркнул, что 90-я танковая дивизия во взаимодействии с 41-й армией работает над контролем над Новопавловкой. Бои идут в Новоподгородном.
Кроме того, военные наступают в западном направлении Запорожской области.
Группировка войск «Восток» с начала декабря взяла под контроль 210 кв. км Днепропетровской и Запорожской областей, уточнил командующий группировкой Андрей Иванаев. По его словам, которые приводит «РИА Новости», в Днепропетровской области за этот период были взяты четыре населенных пункта.
Герасимов доложил, что «Восток» наступает в упомянутых регионах с целью создания там зоны безопасности.
Путин оценил процесс фразой «хорошими темпами».
