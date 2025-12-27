Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск, темой встречи стала обстановка в зоне военной операции. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов зачитал Путину доклад. О выполнении боевых задач отчитались также командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений.
Путин, в частности, заслушал доклад о взятии городов Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области.
Материал дополняется
