 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск

Путин провел совещание на пункте управления объединенной группировки войск
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск
Video

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск, темой встречи стала обстановка в зоне военной операции. Видео опубликовано в телеграм-канале Кремля.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов зачитал Путину доклад. О выполнении боевых задач отчитались также командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также командиры соединений.

Путин, в частности, заслушал доклад о взятии городов Димитров Донецкой Народной Республики (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области.

Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Гуляйполе совещание
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
Материалы по теме
Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя
Политика
Минобороны заявило о создании плацдарма после взятия Косовцево
Политика
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье Политика, 20:32
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Аэропорт Чебоксар приостановил прием и отправку рейсов Политика, 20:17
Соболенко подарила сопернику российские конфеты перед «Битвой полов» Спорт, 20:16
Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя Политика, 20:12
Буданов назвал самый благоприятный период для достижения мира Политика, 20:04
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В «Нафтогазе» заявили о повреждении своего предприятия газодобычи и ТЭЦ Политика, 19:56
Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду Спорт, 19:52
В Шереметьево 14 рейсов ушли на запасные аэродромы Политика, 19:51
Умер бывший посол России в Турции и Израиле Петр Стегний Политика, 19:45
«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл вице-чемпиона КХЛ Спорт, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве Политика, 19:20