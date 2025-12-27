На подлете к Москве менее чем за час сбили восемь дронов
Силы ПВО перехватили два дрона, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
До того, Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве БПЛА. Таким образом, число сбитых на подлете к Москве дронов менее чем за час достигло восьми.
Во Внуково введены временные ограничения на полеты, Шереметьево принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Кроме того, в соседней с Московским регионом Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. В аэропорту Калуги запрещено принимать и отправлять рейсы.
