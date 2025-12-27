 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На подлете к Москве менее чем за час сбили восемь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО перехватили два дрона, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

До того, Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москве БПЛА. Таким образом, число сбитых на подлете к Москве дронов менее чем за час достигло восьми.

Во Внуково введены временные ограничения на полеты, Шереметьево принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты
Политика

Кроме того, в соседней с Московским регионом Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. В аэропорту Калуги запрещено принимать и отправлять рейсы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Сергей Собянин дроны Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили шесть дронов
Политика
Средства ПВО сбили еще 24 дрона над Крымом и Черным морем за четыре часа
Политика
Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о беременности Общество, 18:56
Купленный за €125 млн Вирц забил первый гол в составе «Ливерпуля» Спорт, 18:54
Зеленский раскрыл пять пунктов для обсуждения на переговорах с США Политика, 18:36
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 19 Политика, 18:23
Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина на ЧМ Спорт, 18:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель Общество, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Сербия откроет первый крупный завод по производству беспилотников Политика, 18:06
На подлете к Москве менее чем за час сбили восемь дронов Политика, 17:49
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ноттингем Форест» и вышел в лидеры АПЛ Спорт, 17:41
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани у ребенка от напитка Общество, 17:37
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34