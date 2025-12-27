На подлете к Москве сбили шесть дронов
Российские силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.
Об отраженной атаке он написал в 16:53 мск.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Позднее, в 17:08 мск, Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы.
Ранее днем 27 декабря рядом с аэропортом Внуково было ограничено использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы, но только по согласованию с соответствующими органами. Те же меры к 17:08 задействовали в Шереметьево. Позднее Внуково ограничил прием и отправку рейсов, сообщил Кореняко.
Ранее прием и выпуск самолетов приостановил аэропорт Калуги, меры продолжают действовать. Кроме того, в 16:25 мск ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.
