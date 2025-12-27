 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили шесть дронов

Собянин: на подлете к Москве сбили шесть дронов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Собянин сообщил о двух отраженных атаках за полчаса — оба раза по три беспилотника. Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Шереметьево и Калуге, те же меры были введены в аэропорту Ярославля
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

Об отраженной атаке он написал в 16:53 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Позднее, в 17:08 мск, Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы.

Над Россией за ночь сбили 77 беспилотников
Политика

Ранее днем 27 декабря рядом с аэропортом Внуково было ограничено использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы, но только по согласованию с соответствующими органами. Те же меры к 17:08 задействовали в Шереметьево. Позднее Внуково ограничил прием и отправку рейсов, сообщил Кореняко.

Ранее прием и выпуск самолетов приостановил аэропорт Калуги, меры продолжают действовать. Кроме того, в 16:25 мск ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Собянин Москва беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Над Россией за ночь сбили 77 беспилотников
Политика
Военные сбили девять летевших на Москву беспилотников за ночь
Политика
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу Спорт, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве Общество, 17:27
В Шереметьево и Внуково ограничили полеты Политика, 17:19
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214 Общество, 17:11
Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье Спорт, 17:06
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
На подлете к Москве сбили шесть дронов Политика, 16:57
В горах Казахстана погиб мужчина Общество, 16:53
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов Общество, 16:46
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 16:40
Как развивается рынок финансовых приложений Отрасли, 16:39
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США Политика, 16:16
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства Политика, 16:08