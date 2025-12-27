Собянин: на подлете к Москве сбили шесть дронов

Собянин сообщил о двух отраженных атаках за полчаса — оба раза по три беспилотника. Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Шереметьево и Калуге, те же меры были введены в аэропорту Ярославля

Фото: Минобороны России

Российские силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

Об отраженной атаке он написал в 16:53 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Позднее, в 17:08 мск, Собянин сообщил о еще трех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы.

Ранее днем 27 декабря рядом с аэропортом Внуково было ограничено использование воздушного пространства. Аэропорт принимал и отправлял рейсы, но только по согласованию с соответствующими органами. Те же меры к 17:08 задействовали в Шереметьево. Позднее Внуково ограничил прием и отправку рейсов, сообщил Кореняко.

Ранее прием и выпуск самолетов приостановил аэропорт Калуги, меры продолжают действовать. Кроме того, в 16:25 мск ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.