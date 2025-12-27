Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Нового года. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР передал «самые горячие и сердечные поздравления» российскому правительству в лице Путина, а также «братскому российскому народу». Ким отметил, что в 2025 год отношения России и КНДР укрепились как «самые искренние союзнические», а страны оказывали друг другу полную поддержку и бескорыстную помощь. По его словам, в уходящем году Россия и КНДР делили «кровь, горе и радость в одном окопе».

В 2024 году Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он включает в себя пункт о военной помощи в случае военной агрессии против одной из сторон. В июне 2025 года секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал, что Ким Чен Ын решил направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, в частности 1 тыс. саперов. Военные вернулись в КНДР в декабре.

«Теперь никто не может разбить отношения и сплоченность народов двух стран, крепко соединенных силой и страстной волей защищать справедливое стремление эпохи и выправить историю», — отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер подчеркнул, что чувствует гордость за то, что создает вместе с Путиным «историю вечного процветания корейско-российской дружбы».

«Справедливость и правда, победа и слава всегда будут за вами [Путиным] и вашей Россией», — добавил Ким.

Он пожелал президенту России крепкого здоровья и успехов в работе по защите интересов страны, а также счастья и процветания российскому народу.

Телеграмма Ким Чен Ына была направлена 27 декабря. 18 декабря Путин также поздравил своего северокорейского коллегу с наступающим Новым годом.