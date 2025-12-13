 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области

ЦТАК: саперы КНДР вернулись на родину после выполнения задач в Курской области

Северокорейская инженерно-саперная часть вернулась в КНДР после выполнения боевых заданий в Курской области, их поприветствовал председатель республики Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«12 декабря на площади Дома культуры «25 апреля» в столице — Пхеньяне состоялась торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка, который вернулся на Родину, выполнив боевой приказ партии в зоне зарубежной операции», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын выступил с речью, поздравив полк с боевыми успехами.

Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР
Политика
Ким Чен Ын

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 09:01 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 09:01
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Раз Циммт — РБК: «Следующая война, вероятно, будет более комплексной» Политика, 09:15
Самолета рейса Москва — Самарканд вынуждено сел в Бухаре из-за тумана Общество, 09:06
Обмен активами от брокеров: в чем подвох и есть ли шанс на успехПодписка на РБК, 09:00
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Брокер «Солид» дал прогноз по доллару, акциям и ставке ЦБ на 2026 год Инвестиции, 09:00
КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области Политика, 08:55
Число погибших при атаке дронов в Саратове возросло до двух Политика, 08:36
«РИА Новости» узнало об инструкции ЕС для общения с дипломатами из России Политика, 08:35
Часть работ на Чернобыльской АЭС остановили из-за повреждений саркофага Общество, 08:16
Politico узнало о союзниках Бельгии в отказе от изъятия активов России Политика, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над регионами России за ночь сбили 41 беспилотник Политика, 07:55