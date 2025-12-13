КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области
Северокорейская инженерно-саперная часть вернулась в КНДР после выполнения боевых заданий в Курской области, их поприветствовал председатель республики Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«12 декабря на площади Дома культуры «25 апреля» в столице — Пхеньяне состоялась торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка, который вернулся на Родину, выполнив боевой приказ партии в зоне зарубежной операции», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ын выступил с речью, поздравив полк с боевыми успехами.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру