Шойгу рассказал о плане отправить в Курскую область 6 тыс. северокорейцев
Глава КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Курскую область для разминирования и восстановления 6 тыс. северокорейцев, рассказал по итогам визита в республику секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию 1 тыс. саперов для разминирования российской территории, а также 5 тыс. военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он (цитата по ТАСС).
В конце апреля глава Генштаба России Валерий Герасимов подтвердил, что в боевых действиях в Курской области принимали участие бойцы из КНДР. До этого об этом сообщали западные и украинские источники. По словам Герасимова, граждане Северной Кореи показали стойкость и героизм. Глава Генштаба утверждал, что солдаты были направлены Пхеньяном в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
КНДР и Россия заключили его в прошлом году, он вступил в силу в декабре. Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
Ким Чен Ын в апреле призвал увековечить память сражавшихся в Курской области бойцов. Как отметил Шойгу, эта тема была поднята и в его нынешний визит. «Обсуждалось создание в Пхеньяне при участии российской стороны соответствующего мемориального комплекса с музеем», — рассказал он.
Посол России в КНДР Александр Мацегора указывал, что и в Курской области появятся памятники корейским солдатам.
Шойгу приехал в Северную Корею второй раз за месяц. В прошлый раз он посещал Пхеньян 4 июня.
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