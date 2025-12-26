Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Индия заявила, что выразила США обеспокоенность по поводу отмены запланированных собеседований для получения виз H1B для большого числа индийских заявителей, сообщает Hindustan Times.

Тысячам заявителей на визу H-1B в Индии были внезапно перенесены собеседования на несколько месяцев для проверки их публикаций в социальных сетях и онлайн-профилей. Пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на брифинге, что минестерство донесло до американской стороны свои опасения.

Посольство США в Индии призвало заявителей на получение неиммиграционных виз типов H-1B F, M или J установить настройки «общедоступной» конфиденциальности на своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы упростить проверку.

H-1B — категория неиммиграционных виз в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников. По оценкам Службы гражданства и иммиграции страны, в 2022 году было выдано 265 777 таких виз.

На сайте Госдепартамента США от 19 декабря 2025 года появилось сообщение о приостановке выдаче виз гражданам 39 стран, а также лицам, подающим заявления с использованием проездных документов, выданных или одобренных в Палестиной автономии с 1 января 2026 года. Такое решение Госдеп объясняет вступлением в силу указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа № 10998 «Об ограничении въезда иностранных граждан в целях защиты безопасности Соединенных Штатов».

В сентябре США ужесточили выдачу виз для россиян. Россия, по словам замглавы МИД Рябкова, отказалась вводить зеркальные меры на визовые ограничения США.