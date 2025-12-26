 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Индия выразила опасения США после отмены собеседований на визу H-1B

Сюжет
Война санкций
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Индия заявила, что выразила США обеспокоенность по поводу отмены запланированных собеседований для получения виз H1B для большого числа индийских заявителей, сообщает Hindustan Times. 

Тысячам заявителей на визу H-1B в Индии были внезапно перенесены собеседования на несколько месяцев для проверки их публикаций в социальных сетях и онлайн-профилей. Пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на брифинге, что минестерство донесло до американской стороны свои опасения. 

Посольство США в Индии призвало заявителей на получение неиммиграционных виз типов H-1B  F, M или J установить настройки «общедоступной» конфиденциальности на своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы упростить проверку. 

H-1B — категория неиммиграционных виз в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников. По оценкам Службы гражданства и иммиграции страны, в 2022 году было выдано 265 777 таких виз.

На сайте Госдепартамента США от 19 декабря 2025 года появилось сообщение о приостановке выдаче виз гражданам 39 стран, а также лицам, подающим заявления с использованием проездных документов, выданных или одобренных в Палестиной автономии с 1 января 2026 года. Такое решение Госдеп объясняет вступлением в силу указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа № 10998 «Об ограничении въезда иностранных граждан в целях защиты безопасности Соединенных Штатов».

В сентябре США ужесточили выдачу виз для россиян. Россия, по словам замглавы МИД Рябкова, отказалась вводить зеркальные меры на визовые ограничения США.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Индия США визы рабочая виза
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
