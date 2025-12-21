Дмитриев прокомментировал итоги переговоров с США в Майами
Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу. Об этом спецопсланник заявил журналистам по итогам нового раунда переговоров с американской стороной в Майами, которые прошли 20 и 21 декабря, передает «РИА Новости».
«Не смогли», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос журналиста.
Переговоры проходили в гольф-клубе. Там Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Спецпосланник российского президента ранее назвал переговоры «конструктивными».
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев поехал в США с задачей узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля.
До этого, 19 декабря, в Майами состоялся новый раунд консультаций между США и Украиной. По данным Axios, в переговорах также участвовали советники лидеров Германии, Франции и Великобритании по национальной безопасности. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что США предложили провести прямые переговоры с Украиной, Россией и Европой. Киев эту инициативу поддержал.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил о возможности двусторонней встречи с Зеленским, но при условии готовности последнего приехать в Москву. Зеленский тогда от визита отказался.
