Политика
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов

Фото: Tomohiro Ohsumi / EPA / ТАСС
В Кремле прокомментировали увеличение Японией оборонных расходов на 2026 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что любое увеличение военного бюджета должно осуществляться аккуратно, чтобы избежать эскалации.

«Любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к эскалации напряженности», – передал слова Пескова корреспондент РБК.

Шойгу предупредил о «зародышах НАТО» на Востоке
Политика
Сергей Шойгу

Правительство Японии утвердило рекордный оборонный бюджет на 2026 год – более 9 трлн иен ($58 млрд). Если его примет парламент, расходы на оборону относительно 2025-го вырастут на 9,4%.

Агентство Kyodo связало рост военных расходов Токио с растущей угрозой со стороны Китая и Северной Кореи. Также роль сыграло требование президента США Дональда Трампа увеличить траты на безопасность.

При этом 18 декабря высокопоставленный представитель администрации премьер-министра Японии сказал журналистам, что стране нужно ядерное оружие. МИД России оценил это негативно. По словам замглавы министерства Андрея Руденко, милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в регионе и вызовет контрмеры.

Романов Илья, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Япония военные расходы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
