Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов
В Кремле прокомментировали увеличение Японией оборонных расходов на 2026 год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что любое увеличение военного бюджета должно осуществляться аккуратно, чтобы избежать эскалации.
«Любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, чтобы это не приводило к эскалации напряженности», – передал слова Пескова корреспондент РБК.
Правительство Японии утвердило рекордный оборонный бюджет на 2026 год – более 9 трлн иен ($58 млрд). Если его примет парламент, расходы на оборону относительно 2025-го вырастут на 9,4%.
Агентство Kyodo связало рост военных расходов Токио с растущей угрозой со стороны Китая и Северной Кореи. Также роль сыграло требование президента США Дональда Трампа увеличить траты на безопасность.
При этом 18 декабря высокопоставленный представитель администрации премьер-министра Японии сказал журналистам, что стране нужно ядерное оружие. МИД России оценил это негативно. По словам замглавы министерства Андрея Руденко, милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в регионе и вызовет контрмеры.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах