 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Набсовет «Сбера» согласовал ходатайство в ЦБ о заблокированных активах

Сюжет
Война санкций
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наблюдательный совет «Сбера» согласовал подачу ходатайства регулятору для выделения заблокированных за рубежом активов на счета отдельного юрлица, сообщила РБК пресс-служба банка.

Заседание наблюдательного совета состоялось 24 декабря. Однако повестку мероприятия не раскрыли в связи с временно предоставленным ЦБ финансовым организациям правом не раскрывать часть данных о своей деятельности.

«Набсовет Сбера согласовал подачу ходатайства в ЦБ для выделения заблокированных активов на отдельное юридическое лицо. Называть сумму преждевременно, так как это зависит от последующих решений совета и ЦБ. Сумма выделенных активов будет небольшой, так как мы в течение года плотно работали с заблокированными активами», – заявили в пресс-службе.

ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов на $900 млн
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов рассказал РБК, что реорганизация банка с выделением части заблокированных активов на счета отдельного юрлица может состояться в первой половине 2026 года. Он отмечал, что это длительная процедура: сначала нужно согласовать ее с ЦБ, а потом дождаться решения собрания акционеров.

После ввода масштабных санкций в 2022 году российские банки столкнулись с блокировкой значительного объема активов и пассивов. После этого был принят закон 292-ФЗ, который позволяет кредитным организациям выводить на счета отдельного юридического лица заблокированные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной. Их перечень определяет Банк России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Романов Илья, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк Центробанк активы за рубежом санкции
Материалы по теме
Сбербанк снизит ставки по кредитам и ипотекам
Финансы
ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаки дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28