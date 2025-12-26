Набсовет «Сбера» согласовал ходатайство в ЦБ о заблокированных активах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наблюдательный совет «Сбера» согласовал подачу ходатайства регулятору для выделения заблокированных за рубежом активов на счета отдельного юрлица, сообщила РБК пресс-служба банка.

Заседание наблюдательного совета состоялось 24 декабря. Однако повестку мероприятия не раскрыли в связи с временно предоставленным ЦБ финансовым организациям правом не раскрывать часть данных о своей деятельности.

«Набсовет Сбера согласовал подачу ходатайства в ЦБ для выделения заблокированных активов на отдельное юридическое лицо. Называть сумму преждевременно, так как это зависит от последующих решений совета и ЦБ. Сумма выделенных активов будет небольшой, так как мы в течение года плотно работали с заблокированными активами», – заявили в пресс-службе.

Ранее финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов рассказал РБК, что реорганизация банка с выделением части заблокированных активов на счета отдельного юрлица может состояться в первой половине 2026 года. Он отмечал, что это длительная процедура: сначала нужно согласовать ее с ЦБ, а потом дождаться решения собрания акционеров.

После ввода масштабных санкций в 2022 году российские банки столкнулись с блокировкой значительного объема активов и пассивов. После этого был принят закон 292-ФЗ, который позволяет кредитным организациям выводить на счета отдельного юридического лица заблокированные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной. Их перечень определяет Банк России.