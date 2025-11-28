ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов на $900 млн

ВТБ до конца года переведет на отдельное юрлицо $900 млн заблокированных активов, сообщил первый зампред банка Пьянов. Сделка должна поддержать прибыль группы. До выполнения годовой цели ВТБ осталось заработать ₽93 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ получил разрешение от Банка России на проведение второй специальной реорганизации, которая позволит банку вывести с баланса активы и симметрично обязательства, замороженные из-за санкций, на $900 млн, или около 70 млрд руб. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«В конце ноября, в 20-х числах ноября (и мы отразили это как событие после отчетной даты, потому что заявка подавалась в октябре), получили решение комитета банковского надзора Банка России, согласовывающее нам перечень и объем активов и обязательств для выделения второго юрлица по 292-ФЗ в специальное общество. Соответственно, общий объем согласованных активов — это почти $900 млн. Я называю долларовый эквивалент, потому что это все валютно-номинированные активы и обязательства, они все иностранные, в рамках волатильного курса это порядка 70 млрд руб., но можно ежедневно [их] пересчитывать по курсу, и сумма в рублях будет меняться вслед за курсом. Это согласование получено», — сказал Пьянов.

По его словам, процедура выделения этих активов на отдельное юридическое лицо завершится до конца года, вероятно 12 декабря. Это будет уже вторая специальная реорганизация, которую проведет ВТБ.

Как это происходит Принятый в 2022 году закон 292-ФЗ позволяет кредитным организациям, попавшим под блокирующие санкции США, Евросоюза и других стран выводить на отдельное юридическое лицо активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. Перечень активов и пассивов, доступных для такой реорганизации, определяет Банк России.

Первый раз ВТБ удалось списать часть санкционных активов и пассивов со своего баланса в конце 2024 года. Их объем оказался существенно меньше запланированного — 98 млрд руб. вместо 180 млрд руб. Это произошло из-за ужесточения требований Банка России к таким сделкам. Но в 2025-м подход снова был изменен, и госбанк решил провести подобную расчистку баланса еще раз.

Первая реорганизация дала ВТБ 21 млрд руб. чистой прибыли по МСФО и частично помогла группе выполнить прошлогодний таргет по финансовому результату. По оценкам Пьянова, вторая реорганизация должна дать эффект на прибыль в «несколько десятков миллиардов рублей». Это тоже может стать одним из компонентов повышенного результата госбанка под конец 2025 года.

Согласно отчету по МСФО, в октябре группа ВТБ заработала 26,4 млрд руб., на 11,1% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2025 года чистая прибыль достигла 407,2 млрд руб., что близко к прошлогодним значениям. Таргет ВТБ на этот год — около 500 млрд руб. В октябре Пьянов подтверждал намерения банка достичь цель по финансовому результату.

Вторая реорганизация, скорее всего, будет для ВТБ последней — на 2026 год у ВТБ нет планов проводить подобные сделки, говорил в интервью «Интерфаксу» Пьянов. По словам топ-менеджера, в дальнейшем банк сосредоточится на получении доходов от зараженных санкциями активов через различные судебные стратегии. На звонке с журналистами Пьянов уточнил, что объем таких замороженных активов сопоставим с претензиями банка по искам к структурам американского JP Morgan. Их как минимум четыре — один на €108,6 млн и три на общую сумму $595,3 млн.