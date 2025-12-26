Лондон проверит заявления по делу Эпштейна с упоминанием экс-принца Эндрю
Полиция британского графства Суррей изучает заявления о предполагаемых злоупотреблениях в делах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, в которых упоминается брат британского короля Карла III бывший принц Эндрю, сообщает The Telegraph.
Поводом стали материалы, опубликованные Министерством юстиции США, по делу Эпштейна. Среди них — отредактированный отчет ФБР с показаниями 35-летнего человека, утверждающего, что в середине 1990-х годов, когда ему было от шести до восьми лет, он подвергался насилию со стороны группы лиц в графстве Суррей.
Потерпевший, в частности, заявил, что Эндрю и другие мужчины наблюдали за тем, как сообщница финансиста Гислен Максвелл пытала его током. Человек также рассказал, что его сбила темно-синяя машина, за рулем которой был Эндрю.
Полиция Суррея заявила, что после проверки своих баз данных не нашла подтверждений тому, что подобные заявления ранее поступали в правоохранительные органы. В связи с этим ведомство намерено взаимодействовать с другими структурами для получения дополнительной информации.
Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
В октябре брата британского короля лишили титулов и выселили из резиденции в Виндзоре из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна. В своих мемуарах она рассказала, что он трижды вступал с ней в интимную связь, первый раз это случилось, когда ей было 17 лет.
После публикации мемуаров последовала череда судебных процессов. Эндрю отрицает все обвинения, касающиеся его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом.
