Трамп назвал «ужасной» ситуацию с принцем Эндрю

Ситуация, сложившаяся в королевской семье Великобритании, «ужасна», заявил президент США Дональд Трамп. Видеозапись разговора с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне очень жаль. С семьей [королевской — РБК] произошла ужасная вещь», — сказал глава государства, комментируя недавнее лишение принца Эндрю королевских титулов из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

30 октября принц Эндрю был не только лишен оставшихся титулов, но и выселен из своей резиденции в Виндзоре. Двумя неделями ранее, 17 октября, он добровольно отказался от титула герцога Йоркского и утратил членство в ордене Подвязки — высшем рыцарском ордене Великобритании. Ранее Эндрю уже лишился воинских званий, патронажа над благотворительными организациями и права использовать обращение «Ваше Королевское Высочество».

Все это произошло из-за ставшей известной связи Эндрю с Вирджинией Джуффре (она покончила с собой в апреле 2025 года). В своих мемуарах она утверждала, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл. В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжал настаивать на своей невиновности.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал обнародовать «файлы Эпштейна». В июле Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили, что, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.