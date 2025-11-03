 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал «ужасной» ситуацию с принцем Эндрю

Трамп: ситуация в королевской семье из-за скандала по делу Эпштейна ужасна

Ситуация, сложившаяся в королевской семье Великобритании, «ужасна», заявил президент США Дональд Трамп. Видеозапись разговора с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мне очень жаль. С семьей [королевской — РБК] произошла ужасная вещь», — сказал глава государства, комментируя недавнее лишение принца Эндрю королевских титулов из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

30 октября принц Эндрю был не только лишен оставшихся титулов, но и выселен из своей резиденции в Виндзоре. Двумя неделями ранее, 17 октября, он добровольно отказался от титула герцога Йоркского и утратил членство в ордене Подвязки — высшем рыцарском ордене Великобритании. Ранее Эндрю уже лишился воинских званий, патронажа над благотворительными организациями и права использовать обращение «Ваше Королевское Высочество».

Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула
Политика
Принц Эндрю и король Карл III

Все это произошло из-за ставшей известной связи Эндрю с Вирджинией Джуффре (она покончила с собой в апреле 2025 года). В своих мемуарах она утверждала, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл. В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжал настаивать на своей невиновности.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал обнародовать «файлы Эпштейна». В июле Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили, что, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Джеффри Эпштейн Принц Эндрю королевская семья
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула
Политика
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов
Общество
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом Политика, 07:07
Аэропорт Саратова возобновил рейсы спустя шесть с половиной часов Политика, 07:02
Corriere della Sera сообщила о Европе «на перепутье» из-за активов России Политика, 07:01
Трамп назвал «ужасной» ситуацию с принцем Эндрю Политика, 06:36
Над Ростовской областью отразили массированную атаку дронов Политика, 06:33
При землетрясении в Афганистане погибли семь человек Общество, 05:53
Вучич обвинил протестующих в нападении на лагерь его сторонников Политика, 05:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Трамп счел, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы «сочтены» Политика, 05:24
Трамп рассказал, с кем сложнее договариваться — с Путиным или Си Политика, 05:03
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп объяснил ядерные испытания США «такими же тестами России и Китая» Политика, 04:26
ОПЕК+ увеличит нефтедобычу на 137 тыс. баррелей в сутки Политика, 04:14
Трамп отчитал журналистку, пошутив про «секретные планы» против Венесуэлы Политика, 04:11
Трамп заявил, что у него нет «последней капли» в конфликте на Украине Политика, 04:02